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В Москве мужчина выстрелил в людей на самокатах
В Москве мужчина выстрелил в людей на самокатах - РИА Новости, 04.08.2024
В Москве мужчина выстрелил в людей на самокатах
Мужчина выстрелил, предположительно, из пневматического оружия в сторону группы людей на самокатах во время конфликта в Верхнем Михайловском переулке в Москве,... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T22:37
2024-08-04T22:37
2024-08-04T22:37
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мужчина выстрелил, предположительно, из пневматического оружия в сторону группы людей на самокатах во время конфликта в Верхнем Михайловском переулке в Москве, информирует столичная прокуратура в Telegram-канале. "В Верхнем Михайловском переулке произошел конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил, предположительно, из пневматического оружия в сторону группы граждан, передвигавшихся на самокатах", - говорится в сообщении. Отмечается, что Симоновская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и результаты проверки. В пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости сообщили, что один из участников конфликта получил ранение, предположительно, из пневматического оружия, ему на месте была оказана медпомощь. В ведомстве добавили, что стрелявший с места происшествия скрылся. Кроме того, в пресс-службе отметили, что полицейские принимают меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, к розыску и задержанию стрелявшего.
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происшествия, москва
В Москве мужчина выстрелил в людей на самокатах
В Москве мужчина выстрелил, возможно, из пневматики в людей на самокатах
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Мужчина выстрелил, предположительно, из пневматического оружия в сторону группы людей на самокатах во время конфликта в Верхнем Михайловском переулке в Москве, информирует столичная прокуратура в Telegram-канале
.
"В Верхнем Михайловском переулке произошел конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил, предположительно, из пневматического оружия в сторону группы граждан, передвигавшихся на самокатах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Симоновская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и результаты проверки.
В пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости сообщили, что один из участников конфликта получил ранение, предположительно, из пневматического оружия, ему на месте была оказана медпомощь.
В ведомстве добавили, что стрелявший с места происшествия скрылся.
Кроме того, в пресс-службе отметили, что полицейские принимают меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, к розыску и задержанию стрелявшего.