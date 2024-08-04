https://ria.ru/20240804/strelba-1964038450.html

В Москве мужчина выстрелил в людей на самокатах

В Москве мужчина выстрелил в людей на самокатах - РИА Новости, 04.08.2024

В Москве мужчина выстрелил в людей на самокатах

Мужчина выстрелил, предположительно, из пневматического оружия в сторону группы людей на самокатах во время конфликта в Верхнем Михайловском переулке в Москве,... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T22:37

2024-08-04T22:37

2024-08-04T22:37

происшествия

москва

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мужчина выстрелил, предположительно, из пневматического оружия в сторону группы людей на самокатах во время конфликта в Верхнем Михайловском переулке в Москве, информирует столичная прокуратура в Telegram-канале. "В Верхнем Михайловском переулке произошел конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил, предположительно, из пневматического оружия в сторону группы граждан, передвигавшихся на самокатах", - говорится в сообщении. Отмечается, что Симоновская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и результаты проверки. В пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости сообщили, что один из участников конфликта получил ранение, предположительно, из пневматического оружия, ему на месте была оказана медпомощь. В ведомстве добавили, что стрелявший с места происшествия скрылся. Кроме того, в пресс-службе отметили, что полицейские принимают меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, к розыску и задержанию стрелявшего.

https://ria.ru/20240731/peterburg-1963060135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва