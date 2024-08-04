Премьер Британии назвал массовые беспорядки организованным бандитизмом
Стармер: участники массовых беспорядков в Британии пожалеют о своих действиях
© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники массовых беспорядков, проходящих в разных городах страны, пожалеют о своих действиях.
В своем обращении к нации, которое транслировал телеканал SkyNews, премьер отметил, что не боится называть беспорядки ультраправым бандитизмом.
"Я гарантирую, что вы пожалеете, что принимали участие в этих беспорядках, как те, кто участвует в них напрямую, так и те, кто подогревает ситуацию в интернете... Это не протест, это организованный жестокий бандитизм", - сказал Стармер, подчеркнув необходимость незамедлительного наказания участников по закону.
Ранее беспорядки решительно осудили бывший глава МВД и МИД Великобритании Джеймс Клеверли и глава МВД Иветт Купер.
В субботу телеканал ITV сообщал о начале протестных акций с участием сотен людей в нескольких городах Великобритании, в том числе в Манчестере, Лидсе, Белфасте и других городах. В воскресенье телеканал SkyNews сообщил о том, что в связи с беспорядками по всей стране были задержаны более 90 человек.
Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. Полицейские подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение произошло во время занятий для детей по танцам и йоге.
Реакция жителей Саутпорта, Лондона и еще ряда городов на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый - беженец. Позднее телеканал Sky News сообщил, что виновник нападения оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ увидел в разжигании ультраправых протестов якобы российский след. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии.
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