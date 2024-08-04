Рейтинг@Mail.ru
Премьер Британии назвал массовые беспорядки организованным бандитизмом - РИА Новости, 04.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:18 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/starmer-1964040416.html
Премьер Британии назвал массовые беспорядки организованным бандитизмом
Премьер Британии назвал массовые беспорядки организованным бандитизмом - РИА Новости, 04.08.2024
Премьер Британии назвал массовые беспорядки организованным бандитизмом
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники массовых беспорядков, проходящих в разных городах страны, пожалеют о своих действиях. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T23:18
2024-08-04T23:18
в мире
великобритания
лондон
россия
кир стармер
джеймс клеверли
лига английской обороны
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957559489_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_942e0cf3a1784eea5d745f47eb74ea8c.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники массовых беспорядков, проходящих в разных городах страны, пожалеют о своих действиях. В своем обращении к нации, которое транслировал телеканал SkyNews, премьер отметил, что не боится называть беспорядки ультраправым бандитизмом. "Я гарантирую, что вы пожалеете, что принимали участие в этих беспорядках, как те, кто участвует в них напрямую, так и те, кто подогревает ситуацию в интернете... Это не протест, это организованный жестокий бандитизм", - сказал Стармер, подчеркнув необходимость незамедлительного наказания участников по закону. Ранее беспорядки решительно осудили бывший глава МВД и МИД Великобритании Джеймс Клеверли и глава МВД Иветт Купер. В субботу телеканал ITV сообщал о начале протестных акций с участием сотен людей в нескольких городах Великобритании, в том числе в Манчестере, Лидсе, Белфасте и других городах. В воскресенье телеканал SkyNews сообщил о том, что в связи с беспорядками по всей стране были задержаны более 90 человек. Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. Полицейские подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение произошло во время занятий для детей по танцам и йоге. Реакция жителей Саутпорта, Лондона и еще ряда городов на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый - беженец. Позднее телеканал Sky News сообщил, что виновник нападения оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ увидел в разжигании ультраправых протестов якобы российский след. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии.
https://ria.ru/20240804/britaniya-1964033015.html
https://ria.ru/20240804/britanija-1963972329.html
https://ria.ru/20240804/britaniya-1963936541.html
великобритания
лондон
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957559489_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_f3444cdf1b523701f66f6c052d52176b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, лондон, россия, кир стармер, джеймс клеверли, лига английской обороны
В мире, Великобритания, Лондон, Россия, Кир Стармер, Джеймс Клеверли, Лига английской обороны
Премьер Британии назвал массовые беспорядки организованным бандитизмом

Стармер: участники массовых беспорядков в Британии пожалеют о своих действиях

© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники массовых беспорядков, проходящих в разных городах страны, пожалеют о своих действиях.
В своем обращении к нации, которое транслировал телеканал SkyNews, премьер отметил, что не боится называть беспорядки ультраправым бандитизмом.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Британия выделит до 38 миллионов долларов на охрану мечетей из-за протестов
Вчера, 21:12
"Я гарантирую, что вы пожалеете, что принимали участие в этих беспорядках, как те, кто участвует в них напрямую, так и те, кто подогревает ситуацию в интернете... Это не протест, это организованный жестокий бандитизм", - сказал Стармер, подчеркнув необходимость незамедлительного наказания участников по закону.
Ранее беспорядки решительно осудили бывший глава МВД и МИД Великобритании Джеймс Клеверли и глава МВД Иветт Купер.
В субботу телеканал ITV сообщал о начале протестных акций с участием сотен людей в нескольких городах Великобритании, в том числе в Манчестере, Лидсе, Белфасте и других городах. В воскресенье телеканал SkyNews сообщил о том, что в связи с беспорядками по всей стране были задержаны более 90 человек.
Полицейские сталкиваются с протестующими во время акции в Бристоле. 3 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
В Британии задержали более 90 человек после беспорядков, сообщили СМИ
Вчера, 12:55
Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. Полицейские подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение произошло во время занятий для детей по танцам и йоге.
Реакция жителей Саутпорта, Лондона и еще ряда городов на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый - беженец. Позднее телеканал Sky News сообщил, что виновник нападения оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ увидел в разжигании ультраправых протестов якобы российский след. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Маск предрек гражданскую войну в Британии
Вчера, 06:34
 
В миреВеликобританияЛондонРоссияКир СтармерДжеймс КлеверлиЛига английской обороны
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала