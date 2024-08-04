https://ria.ru/20240804/ssha-1964036861.html

"Признание": в США рассказали, кому платит Киев

"Признание": в США рассказали, кому платит Киев - РИА Новости, 04.08.2024

"Признание": в США рассказали, кому платит Киев

Одни из самых ярых сторонников продолжения боевых действий на Украине получают деньги из Киева, такое мнение выразил американский миллиардер Дэвид Сакс в... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T22:21

2024-08-04T22:21

2024-08-04T22:21

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Одни из самых ярых сторонников продолжения боевых действий на Украине получают деньги из Киева, такое мнение выразил американский миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети X."Некоторые из наиболее видных сторонников войны получают зарплату от Украины", — утверждает он.Как отметил предприниматель, с самого начала боевых действий в США считали, что против американского вовлечения в конфликт выступали "российские агенты".По словам Сакса, на деле оказалось все иначе, а тот, кто предъявляет такие обвинения, сам признается в работе на Киев."Каждое обвинение — это признание", — заключил он.Владимир Путин в июне заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса, назвав необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года.

https://ria.ru/20240804/zelenskiy-1964009681.html

https://ria.ru/20240804/ssha-1964024639.html

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в мире, сша, украина, киев