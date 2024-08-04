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"Признание": в США рассказали, кому платит Киев
"Признание": в США рассказали, кому платит Киев - РИА Новости, 04.08.2024
"Признание": в США рассказали, кому платит Киев
Одни из самых ярых сторонников продолжения боевых действий на Украине получают деньги из Киева, такое мнение выразил американский миллиардер Дэвид Сакс в... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T22:21
2024-08-04T22:21
2024-08-04T22:21
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Одни из самых ярых сторонников продолжения боевых действий на Украине получают деньги из Киева, такое мнение выразил американский миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети X."Некоторые из наиболее видных сторонников войны получают зарплату от Украины", — утверждает он.Как отметил предприниматель, с самого начала боевых действий в США считали, что против американского вовлечения в конфликт выступали "российские агенты".По словам Сакса, на деле оказалось все иначе, а тот, кто предъявляет такие обвинения, сам признается в работе на Киев."Каждое обвинение — это признание", — заключил он.Владимир Путин в июне заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса, назвав необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года.
https://ria.ru/20240804/zelenskiy-1964009681.html
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в мире, сша, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев
"Признание": в США рассказали, кому платит Киев
Сакс: самые ярые сторонники конфликта на Украине получают деньги из Киева