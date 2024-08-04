https://ria.ru/20240804/ssha-1963996826.html
Впервые после холодной войны. В США сделали устрашающее заявление
Впервые после холодной войны. В США сделали устрашающее заявление - РИА Новости, 04.08.2024
Впервые после холодной войны. В США сделали устрашающее заявление
Пентагон в прошлом году получил более 200 модернизированных ядерных боеприпасов, говорится в заявлении главы Национального агентства по ядерной безопасности... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T16:13
2024-08-04T16:13
2024-08-04T16:19
в мире
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пентагон в прошлом году получил более 200 модернизированных ядерных боеприпасов, говорится в заявлении главы Национального агентства по ядерной безопасности Джилл Хруби."Благодаря инвестициям, сделанных администрациями Обамы, Трампа и Байдена, в прошлом году Национальное агентство по ядерной безопасности смогло поставить более 200 модернизированных ядерных боеприпасов Пентагону. Это самая крупная поставка за год с момента окончания холодной войны", — сказала она.Хруби спрогнозировала, что на фоне борьбы с изменением климата произойдет возрождение ядерной энергетики. При этом передовые ядерные реакторы, вероятно, будут использовать уран более высокого обогащения — и это бросит вызов текущему режиму ядерного нераспространения, заявила она.Глава агентства также напомнила, что в 2023 году Национальное агентство по ядерной безопасности анонсировало выпуск усовершенствованной термоядерной бомбы B61-13, которую могут нести как стратегические бомбардировщики, так и истребители. Ожидается, что она поступит на вооружение в 2026 году. В 2025 году США собираются потратить на ядерное оружие около 21 миллиарда долларов, заключила Хруби.В июне президент США Джо Байден подписал скорректированную стратегию по ядерному оружию, в которой основной акцент сделали на соперничестве. Ранее хозяин Белого дома запросил у американского конгресса почти 20 миллиардов долларов на 2025 финансовый год для модернизации ядерного оружия, как следовало из представленного проекта бюджета страны.
https://ria.ru/20240604/ssha-1950313266.html
https://ria.ru/20240603/tramp-1950076138.html
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в мире, сша, джо байден, министерство обороны сша
В мире, США, Джо Байден, Министерство обороны США
Впервые после холодной войны. В США сделали устрашающее заявление
Хруби заявила о крупнейшем со времен холодной войны пополнении ядерного арсенала
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Пентагон в прошлом году получил более 200 модернизированных ядерных боеприпасов, говорится в заявлении
главы Национального агентства по ядерной безопасности Джилл Хруби.
"Благодаря инвестициям, сделанных администрациями Обамы, Трампа и Байдена, в прошлом году Национальное агентство по ядерной безопасности смогло поставить более 200 модернизированных ядерных боеприпасов Пентагону. Это самая крупная поставка за год с момента окончания холодной войны", — сказала она.
Хруби спрогнозировала, что на фоне борьбы с изменением климата произойдет возрождение ядерной энергетики. При этом передовые ядерные реакторы, вероятно, будут использовать уран более высокого обогащения — и это бросит вызов текущему режиму ядерного нераспространения, заявила она.
Глава агентства также напомнила, что в 2023 году Национальное агентство по ядерной безопасности анонсировало выпуск усовершенствованной термоядерной бомбы B61-13, которую могут нести как стратегические бомбардировщики, так и истребители. Ожидается, что она поступит на вооружение в 2026 году. В 2025 году США собираются потратить на ядерное оружие около 21 миллиарда долларов, заключила Хруби.
В июне президент США Джо Байден подписал скорректированную стратегию по ядерному оружию, в которой основной акцент сделали на соперничестве. Ранее хозяин Белого дома запросил у американского конгресса почти 20 миллиардов долларов на 2025 финансовый год для модернизации ядерного оружия, как следовало из представленного проекта бюджета страны.