https://ria.ru/20240804/ssha-1963983049.html

Маск неожиданно высказался о Трампе

Маск неожиданно высказался о Трампе - РИА Новости, 04.08.2024

Маск неожиданно высказался о Трампе

Предприниматель Илон Маск назвал Дональда Трампа более приемлемым кандидатом на пост президента США, чем его конкурентку Камалу Харрис. Своим мнением он... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T14:02

2024-08-04T14:02

2024-08-04T17:42

в мире

сша

илон маск

дональд трамп

камала харрис

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Предприниматель Илон Маск назвал Дональда Трампа более приемлемым кандидатом на пост президента США, чем его конкурентку Камалу Харрис. Своим мнением он поделился в соцсети Х.Маск прокомментировал пост, в котором пользователь утверждал, что Трамп — "меньшее из двух зол" на выборах."Абсолютно", — прокомментировал предприниматель.Ранее Илон Маск заявил, что идеология вице-президента США Камалы Харрис предполагает вымирание человечества.Президент США Джо Байден на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул вице-президента США Камалу Харрис в качестве замены его кандидатуры. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240802/opros-1963608667.html

https://ria.ru/20240803/tramp-1963914548.html

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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, камала харрис