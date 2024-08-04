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Маск неожиданно высказался о Трампе
Маск неожиданно высказался о Трампе - РИА Новости, 04.08.2024
Маск неожиданно высказался о Трампе
Предприниматель Илон Маск назвал Дональда Трампа более приемлемым кандидатом на пост президента США, чем его конкурентку Камалу Харрис. Своим мнением он... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T14:02
2024-08-04T14:02
2024-08-04T17:42
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Предприниматель Илон Маск назвал Дональда Трампа более приемлемым кандидатом на пост президента США, чем его конкурентку Камалу Харрис. Своим мнением он поделился в соцсети Х.Маск прокомментировал пост, в котором пользователь утверждал, что Трамп — "меньшее из двух зол" на выборах."Абсолютно", — прокомментировал предприниматель.Ранее Илон Маск заявил, что идеология вице-президента США Камалы Харрис предполагает вымирание человечества.Президент США Джо Байден на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул вице-президента США Камалу Харрис в качестве замены его кандидатуры. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240802/opros-1963608667.html
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, камала харрис
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Камала Харрис
Маск неожиданно высказался о Трампе
Маск назвал Трампа более приемлемым кандидатом, чем Харрис
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Предприниматель Илон Маск назвал Дональда Трампа более приемлемым кандидатом на пост президента США, чем его конкурентку Камалу Харрис. Своим мнением он поделился в соцсети Х
.
Маск прокомментировал пост, в котором пользователь утверждал, что Трамп — "меньшее из двух зол" на выборах.
"Абсолютно", — прокомментировал предприниматель.
Ранее Илон Маск заявил, что идеология вице-президента США Камалы Харрис предполагает вымирание человечества.
Президент США Джо Байден на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул вице-президента США Камалу Харрис в качестве замены его кандидатуры. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.