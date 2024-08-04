https://ria.ru/20240804/ssha-1963952241.html

Американский генерал выступил с грозным предупреждением из-за России

Американский генерал выступил с грозным предупреждением из-за России - РИА Новости, 04.08.2024

Американский генерал выступил с грозным предупреждением из-за России

При президенте Джо Байдене США не способны противостоять России и Китаю, заявил американский генерал в отставке Кит Келлог в интервью Fox Business."Нет, мы не... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T10:26

2024-08-04T10:26

2024-08-04T16:52

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. При президенте Джо Байдене США не способны противостоять России и Китаю, заявил американский генерал в отставке Кит Келлог в интервью Fox Business."Нет, мы не готовы! И не из-за состояния наших вооруженных сил, не из-за того, кто мы и что делаем. Все сводится к руководящей роли президента — к его указаниям как главнокомандующего: куда мы хотим направиться и что мы хотим сделать", — сказал он. Келлог добавил, что США должны послать четкий сигнал союзникам и противникам о силе Америки. Москва не раз заявляла, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого на Западе, а на Украине защищает свои интересы. Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.

https://ria.ru/20240804/rossiya-1963975970.html

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