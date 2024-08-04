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Американский генерал выступил с грозным предупреждением из-за России - РИА Новости, 04.08.2024
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10:26 04.08.2024 (обновлено: 16:52 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/ssha-1963952241.html
Американский генерал выступил с грозным предупреждением из-за России
Американский генерал выступил с грозным предупреждением из-за России - РИА Новости, 04.08.2024
Американский генерал выступил с грозным предупреждением из-за России
При президенте Джо Байдене США не способны противостоять России и Китаю, заявил американский генерал в отставке Кит Келлог в интервью Fox Business."Нет, мы не... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T10:26
2024-08-04T16:52
в мире
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. При президенте Джо Байдене США не способны противостоять России и Китаю, заявил американский генерал в отставке Кит Келлог в интервью Fox Business."Нет, мы не готовы! И не из-за состояния наших вооруженных сил, не из-за того, кто мы и что делаем. Все сводится к руководящей роли президента — к его указаниям как главнокомандующего: куда мы хотим направиться и что мы хотим сделать", — сказал он. Келлог добавил, что США должны послать четкий сигнал союзникам и противникам о силе Америки. Москва не раз заявляла, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого на Западе, а на Украине защищает свои интересы. Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
https://ria.ru/20240804/rossiya-1963975970.html
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в мире, россия, сша, китай
В мире, Россия, США, Китай
Американский генерал выступил с грозным предупреждением из-за России

Генерал Келлог: при президенте Байдене США не могут противостоять РФ и КНР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. При президенте Джо Байдене США не способны противостоять России и Китаю, заявил американский генерал в отставке Кит Келлог в интервью Fox Business.

"Нет, мы не готовы! И не из-за состояния наших вооруженных сил, не из-за того, кто мы и что делаем. Все сводится к руководящей роли президента — к его указаниям как главнокомандующего: куда мы хотим направиться и что мы хотим сделать", — сказал он.
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
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Вчера, 13:23
Келлог добавил, что США должны послать четкий сигнал союзникам и противникам о силе Америки.

Москва не раз заявляла, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого на Западе, а на Украине защищает свои интересы. Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
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