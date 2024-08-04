https://ria.ru/20240804/ssha-1963930753.html

В США возобновили рассмотрение уголовного дела против Трампа

В США возобновили рассмотрение уголовного дела против Трампа - РИА Новости, 04.08.2024

В США возобновили рассмотрение уголовного дела против Трампа

Федеральный окружной суд в Вашингтоне заявил, что вернулся к рассмотрению дела против бывшего президента США Дональда Трампа о вмешательстве в выборы и назначил РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T03:09

2024-08-04T03:09

2024-08-04T03:09

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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Федеральный окружной суд в Вашингтоне заявил, что вернулся к рассмотрению дела против бывшего президента США Дональда Трампа о вмешательстве в выборы и назначил следующие слушания на 16 августа. "Суд восстановил юрисдикцию по данному делу… Предварительное судебное совещание по данному делу назначено на 16 августа 2024 года", - говорится в постановлении федерального судьи Тани Чаткен. Возобновление рассмотрения связано с решением Верховного суда, который в июле отказался признать за Трампом абсолютный иммунитет от юридического преследования за действия в бытность президентом. Президент неподсуден только за действия, совершенные им в официальном качестве, но часть из того, что ему инкриминируется, под это определение может не подпадать. Решать, что будет попадать под иммунитет, будет судья Чаткен. Трамп ранее просил все суды отменить рассмотрение дел против него. Согласно постановлению Чаткен, он сможет обжаловать решения, к которым придет суд, как только определит, что попадает под иммунитет.

https://ria.ru/20240804/tramp-1963928258.html

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в мире, сша, дональд трамп