https://ria.ru/20240804/spetsoperatsiya-1963999168.html

"Наиболее важные новости". На Западе сделали заявление о спецоперации

"Наиболее важные новости". На Западе сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 04.08.2024

"Наиболее важные новости". На Западе сделали заявление о спецоперации

Вооруженные силы России продолжают успешно продвигаться вперед на Покровском направлении, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T16:32

2024-08-04T16:32

2024-08-04T17:16

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы украины

авдеевка

донецкая народная республика

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Вооруженные силы России продолжают успешно продвигаться вперед на Покровском направлении, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."События на участках боевых действий развиваются по тому же сценарию, что и в последние несколько недель: русские продвигаются все дальше и дальше, а наиболее важные новости поступают из районов Очеретино, Авдеевка, Покровск", — отметил он.По словам эксперта, ВС России продолжают наступательные действия на этом направлении довольно быстро. При этом Меркурис не исключает, что украинские войска могли оказаться в окружении.Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль село Новоселовка Первая в ДНР. Новоселовка Первая — село к юго-западу от Очеретино. Это важный логистический узел ВСУ. Взятие его под контроль позволит выйти к реке Волчья, где находится одна из ключевых линий украинской обороны.Это уже шестое село, над которым группировка "Центр" установила контроль за эту неделю, — вслед за Лозоватским, Прогрессом, Евгеновкой, Волчьим и Ленинским.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение 31-й, 32-й механизированным, 1-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ и 109-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Николаевка, Дружба и Розовка, а также отбили контратаку штурмовой бригады "Лють" Национальной полиции Украины.

https://ria.ru/20240804/ukraina-1963991091.html

https://ria.ru/20240803/svo-1963720553.html

россия

авдеевка

донецкая народная республика

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в мире, россия, вооруженные силы украины, авдеевка, донецкая народная республика