https://ria.ru/20240804/spetsoperatsiya-1963940001.html

ВС России уничтожили большую группу солдат ВСУ в Чугуеве, сообщило подполье

ВС России уничтожили большую группу солдат ВСУ в Чугуеве, сообщило подполье - РИА Новости, 04.08.2024

ВС России уничтожили большую группу солдат ВСУ в Чугуеве, сообщило подполье

Российские войска уничтожили склад ВСУ и большую группу украинских военнослужащих в городе Чугуеве Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T08:00

2024-08-04T08:00

2024-08-04T08:45

специальная военная операция на украине

в мире

чугуев

вооруженные силы украины

украина

харьковская область

сергей лебедев

харьков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944654985_0:0:1872:1053_1920x0_80_0_0_855dd35754c1e50101114e4b2c469a9e.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские войска уничтожили склад ВСУ и большую группу украинских военнослужащих в городе Чугуеве Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег."Около 23:00 в городе Чугуев было четыре прилета <...> По данным сопротивления, в Чугуеве на аэродроме накрыли склад с БК и техникой. Также была уничтожена большая группа нацистов", — сказал он.По словам Лебедева, взрывы в Чугуеве были слышны и в Харькове.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240803/ukraina-1963884256.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

чугуев

украина

харьковская область

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, чугуев, вооруженные силы украины, украина, харьковская область, сергей лебедев, харьков