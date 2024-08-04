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ВС России уничтожили большую группу солдат ВСУ в Чугуеве, сообщило подполье
ВС России уничтожили большую группу солдат ВСУ в Чугуеве, сообщило подполье - РИА Новости, 04.08.2024
ВС России уничтожили большую группу солдат ВСУ в Чугуеве, сообщило подполье
Российские войска уничтожили склад ВСУ и большую группу украинских военнослужащих в городе Чугуеве Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T08:00
2024-08-04T08:00
2024-08-04T08:45
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чугуев
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сергей лебедев
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские войска уничтожили склад ВСУ и большую группу украинских военнослужащих в городе Чугуеве Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег."Около 23:00 в городе Чугуев было четыре прилета <...> По данным сопротивления, в Чугуеве на аэродроме накрыли склад с БК и техникой. Также была уничтожена большая группа нацистов", — сказал он.По словам Лебедева, взрывы в Чугуеве были слышны и в Харькове.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240803/ukraina-1963884256.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ВС России уничтожили большую группу солдат ВСУ в Чугуеве, сообщило подполье
Подполье: ВС России уничтожили склад с техникой ВСУ и группу боевиков в Чугуеве