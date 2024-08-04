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ВС России уничтожили большую группу солдат ВСУ в Чугуеве, сообщило подполье - РИА Новости, 04.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 04.08.2024 (обновлено: 08:45 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/spetsoperatsiya-1963940001.html
ВС России уничтожили большую группу солдат ВСУ в Чугуеве, сообщило подполье
ВС России уничтожили большую группу солдат ВСУ в Чугуеве, сообщило подполье - РИА Новости, 04.08.2024
ВС России уничтожили большую группу солдат ВСУ в Чугуеве, сообщило подполье
Российские войска уничтожили склад ВСУ и большую группу украинских военнослужащих в городе Чугуеве Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T08:00
2024-08-04T08:45
специальная военная операция на украине
в мире
чугуев
вооруженные силы украины
украина
харьковская область
сергей лебедев
харьков
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские войска уничтожили склад ВСУ и большую группу украинских военнослужащих в городе Чугуеве Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег."Около 23:00 в городе Чугуев было четыре прилета &lt;...&gt; По данным сопротивления, в Чугуеве на аэродроме накрыли склад с БК и техникой. Также была уничтожена большая группа нацистов", — сказал он.По словам Лебедева, взрывы в Чугуеве были слышны и в Харькове.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240803/ukraina-1963884256.html
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чугуев
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в мире, чугуев, вооруженные силы украины, украина, харьковская область, сергей лебедев, харьков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чугуев, Вооруженные силы Украины, Украина, Харьковская область, Сергей Лебедев, Харьков
ВС России уничтожили большую группу солдат ВСУ в Чугуеве, сообщило подполье

Подполье: ВС России уничтожили склад с техникой ВСУ и группу боевиков в Чугуеве

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" . Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские войска уничтожили склад ВСУ и большую группу украинских военнослужащих в городе Чугуеве Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
«
"Около 23:00 в городе Чугуев было четыре прилета <...> По данным сопротивления, в Чугуеве на аэродроме накрыли склад с БК и техникой. Также была уничтожена большая группа нацистов", — сказал он.
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По словам Лебедева, взрывы в Чугуеве были слышны и в Харькове.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧугуевВооруженные силы УкраиныУкраинаХарьковская областьСергей ЛебедевХарьков
 
 
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