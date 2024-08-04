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В Германии призвали к созданию оборонительного союза Европы и России - РИА Новости, 04.08.2024
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02:52 04.08.2024
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В Германии призвали к созданию оборонительного союза Европы и России
В Германии призвали к созданию оборонительного союза Европы и России - РИА Новости, 04.08.2024
В Германии призвали к созданию оборонительного союза Европы и России
Премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов призвал создать европейский оборонительный союз с Россией. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T02:52
2024-08-04T02:52
россия
тюрингия
евразия
сергей лавров
германия
европа
в мире
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов призвал создать европейский оборонительный союз с Россией. "Нам нужен европейский мирный порядок, который включает Россию. Все страны-участницы должны подписать пакт о ненападении и построить оборонительный союз, который сконцентрируется на решении конфликтов на европейском континенте", - заявил Рамелов в интервью медиагруппе Funke. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не закрывает дверь для диалога с западными странами по вопросам экономического сотрудничества, инфраструктурных проектов, а также безопасности и формирования новой архитектуры безопасности в Евразии.
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россия, тюрингия, евразия, сергей лавров, германия, европа, в мире
Россия, Тюрингия, Евразия, Сергей Лавров, Германия, Европа, В мире
В Германии призвали к созданию оборонительного союза Европы и России

Премьер Тюрингии Бодо Рамелов призвал создать оборонительный союз с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг России и Германии
Флаг России и Германии - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг России и Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов призвал создать европейский оборонительный союз с Россией.
"Нам нужен европейский мирный порядок, который включает Россию. Все страны-участницы должны подписать пакт о ненападении и построить оборонительный союз, который сконцентрируется на решении конфликтов на европейском континенте", - заявил Рамелов в интервью медиагруппе Funke.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Запад раскрыл главную ложь о конфликте на Украине
31 июля, 08:00
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не закрывает дверь для диалога с западными странами по вопросам экономического сотрудничества, инфраструктурных проектов, а также безопасности и формирования новой архитектуры безопасности в Евразии.
 
РоссияТюрингияЕвразияСергей ЛавровГерманияЕвропаВ мире
 
 
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