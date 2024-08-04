https://ria.ru/20240804/somali-1963923529.html
Генсек ООН осудил теракт в Могадишо
Генсек ООН осудил теракт в Могадишо - РИА Новости, 04.08.2024
Генсек ООН осудил теракт в Могадишо
Генсек ООН Антониу Гутерреш осуждает теракт, произошедший в столице Сомали Могадишо, отмечает, что всемирная организация поддерживает власти страны и ее народ в РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T00:35
2024-08-04T00:35
2024-08-04T00:35
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НЬЮ-ЙОРК, 4 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осуждает теракт, произошедший в столице Сомали Могадишо, отмечает, что всемирная организация поддерживает власти страны и ее народ в борьбе с насильственными преступлениями, сообщили в его офисе. Ранее Национальное телевидение Сомали (SNTV) сообщило, что по меньшей мере 32 человека погибли, еще 63 получили ранения в результате подрыва террориста-смертника на пляже у популярного отеля Beach View в Могадишо. "Генеральный секретарь решительно осуждает пятничную атаку на пляж Лидо в Могадишо, которая привела к многочисленным жертвам. Он выражает свои соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении заместителя официального представителя генсека всемирной организации Фархана Хака. ООН также поддерживает правительство и народ Сомали в борьбе с терроризмом и экстремизмом, отмечается в заявлении.
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в мире, могадишо, сомали, антониу гутерреш, фархан хак, оон
В мире, Могадишо, Сомали, Антониу Гутерреш, Фархан Хак, ООН
Генсек ООН осудил теракт в Могадишо
Офис Гутерреша: ООН поддерживает Сомали в борьбе с терроризмом
НЬЮ-ЙОРК, 4 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осуждает теракт, произошедший в столице Сомали Могадишо, отмечает, что всемирная организация поддерживает власти страны и ее народ в борьбе с насильственными преступлениями, сообщили в его офисе.
Ранее Национальное телевидение Сомали (SNTV) сообщило, что по меньшей мере 32 человека погибли, еще 63 получили ранения в результате подрыва террориста-смертника на пляже у популярного отеля Beach View в Могадишо.
"Генеральный секретарь решительно осуждает пятничную атаку на пляж Лидо в Могадишо, которая привела к многочисленным жертвам. Он выражает свои соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении заместителя официального представителя генсека всемирной организации Фархана Хака.
ООН также поддерживает правительство и народ Сомали в борьбе с терроризмом и экстремизмом, отмечается в заявлении.