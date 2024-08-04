https://ria.ru/20240804/sochi-1964006460.html

В Сочи задержали подозреваемых в убийстве знакомого у пляжа

В Сочи задержали подозреваемых в убийстве знакомого у пляжа - РИА Новости, 04.08.2024

В Сочи задержали подозреваемых в убийстве знакомого у пляжа

Двум женщинам и мужчине, которые до смерти забили знакомого около пляжа в сочинском поселке Вардане, предъявлено обвинение, все трое заключены под стражу,... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T17:28

2024-08-04T17:28

2024-08-04T17:28

происшествия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 4 авг – РИА Новости. Двум женщинам и мужчине, которые до смерти забили знакомого около пляжа в сочинском поселке Вардане, предъявлено обвинение, все трое заключены под стражу, сообщили в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю. По данным следствия, 31 июля около железной дороги в районе пляжа в поселке в Лазаревском районе двое мужчин выпивали с двумя женщинами. Один из них начал оказывать собутыльнице знаки внимания, что стало причиной конфликта. В результате ссоры две женщины и мужчина нанесли жертве не менее десяти ударов в тело и в голову и ушли, оставив потерпевшего, который от полученных травм скончался. Тело мужчины обнаружили прохожие следующим утром. Следователи возбудили уголовное дело против двух жительниц Твери и их знакомого из Липецкой области по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение вреда, повлекшее по неосторожности смерть). В субботу краевой СК сообщил о задержании подозреваемых и намерении следователя ходатайствовать о заключении их под стражу. "В настоящее время всем фигурантам предъявлено обвинение и по ходатайству следователя, судом они заключены под стражу. По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240226/ubiystvo-1929580557.html

краснодарский край

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происшествия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)