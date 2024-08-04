https://ria.ru/20240804/sochi-1964006460.html
В Сочи задержали подозреваемых в убийстве знакомого у пляжа
В Сочи задержали подозреваемых в убийстве знакомого у пляжа - РИА Новости, 04.08.2024
В Сочи задержали подозреваемых в убийстве знакомого у пляжа
Двум женщинам и мужчине, которые до смерти забили знакомого около пляжа в сочинском поселке Вардане, предъявлено обвинение, все трое заключены под стражу,... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T17:28
2024-08-04T17:28
2024-08-04T17:28
происшествия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799878_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_ae77b3b41d3f8e7561630bab80d40a28.jpg
СОЧИ, 4 авг – РИА Новости. Двум женщинам и мужчине, которые до смерти забили знакомого около пляжа в сочинском поселке Вардане, предъявлено обвинение, все трое заключены под стражу, сообщили в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю. По данным следствия, 31 июля около железной дороги в районе пляжа в поселке в Лазаревском районе двое мужчин выпивали с двумя женщинами. Один из них начал оказывать собутыльнице знаки внимания, что стало причиной конфликта. В результате ссоры две женщины и мужчина нанесли жертве не менее десяти ударов в тело и в голову и ушли, оставив потерпевшего, который от полученных травм скончался. Тело мужчины обнаружили прохожие следующим утром. Следователи возбудили уголовное дело против двух жительниц Твери и их знакомого из Липецкой области по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение вреда, повлекшее по неосторожности смерть). В субботу краевой СК сообщил о задержании подозреваемых и намерении следователя ходатайствовать о заключении их под стражу. "В настоящее время всем фигурантам предъявлено обвинение и по ходатайству следователя, судом они заключены под стражу. По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240226/ubiystvo-1929580557.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799878_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9a67fddda5633feaaa179f4855081dbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Сочи задержали подозреваемых в убийстве знакомого у пляжа
Двух женщин и мужчину, забивших знакомого около пляжа в Сочи, арестовали