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Суд изучил показания свидетелей по делу Тимура Иванова
Суд изучил показания свидетелей по делу Тимура Иванова - РИА Новости, 04.08.2024
Суд изучил показания свидетелей по делу Тимура Иванова
Следствие и суд получили показания свидетелей по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина о получении крупной... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T05:42
2024-08-04T05:42
2024-08-04T16:10
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Следствие и суд получили показания свидетелей по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина о получении крупной взятки, следует из официальных судебных документов, которые имеются в распоряжении РИА Новости. "Судом проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности к инкриминируемому им преступлению, что подтверждается показаниями свидетелей, а также иными материалами уголовного дела, представленными следователем в обоснование заявленного ходатайства", — говорится в материалах. Такие же данные приводятся в судебных документах, касающихся соучредителя ООО "Олимпситистрой" Александра Фомина. Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, задержали в конце апреля. Его и Сергея Бородина, которого следствие считает другом Иванова, обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере — по словам адвоката Мурада Мусаева, речь идет о сумме порядка миллиарда рублей. Вину бывший замминистра не признает.Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка миллиарда рублей, вину он не признает. Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания".В даче взятки обвиняют Фомина. Как утверждает следствие, он оказывал Иванову, Бородину и другим лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания.
https://ria.ru/20240713/figurant-1959428658.html
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происшествия, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, дело замминистра обороны тимура иванова, россия
Происшествия, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Александр Фомин, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Россия
Суд изучил показания свидетелей по делу Тимура Иванова
Следствие получило показания свидетелей по делу экс-замминистра обороны Иванова
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Следствие и суд получили показания свидетелей по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина о получении крупной взятки, следует из официальных судебных документов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"Судом проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности к инкриминируемому им преступлению, что подтверждается показаниями свидетелей, а также иными материалами уголовного дела, представленными следователем в обоснование заявленного ходатайства", — говорится в материалах.
Такие же данные приводятся в судебных документах, касающихся соучредителя ООО "Олимпситистрой" Александра Фомина
.
Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, задержали в конце апреля. Его и Сергея Бородина
, которого следствие считает другом Иванова, обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере — по словам адвоката Мурада Мусаева, речь идет о сумме порядка миллиарда рублей. Вину бывший замминистра не признает.
Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка миллиарда рублей, вину он не признает.
Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания".
В даче взятки обвиняют Фомина. Как утверждает следствие, он оказывал Иванову, Бородину и другим лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания.