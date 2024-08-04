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Следствие может провести новые допросы по делу Тимура Иванова

Следствие может провести новые допросы по делу Тимура Иванова - РИА Новости, 04.08.2024

Следствие может провести новые допросы по делу Тимура Иванова

Следствие может дополнительно допросить бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, бизнесмена Сергея Бородина и свидетелей по делу, говорится в официальных... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T04:32

2024-08-04T04:32

2024-08-04T04:33

происшествия

тимур иванов

сергей бородин

дело замминистра обороны тимура иванова

россия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Следствие может дополнительно допросить бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, бизнесмена Сергея Бородина и свидетелей по делу, говорится в официальных судебных документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Следователь, говоря о продлении срока следствия, как говорится в документах, указывала на необходимость изучения доказательств, чтобы после этого иметь возможность провести допросы. "С учетом полученных сведений дополнительно допросить свидетелей и обвиняемых", - говорится в материалах. Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.

https://ria.ru/20240713/figurant-1959428658.html

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происшествия, тимур иванов, сергей бородин, дело замминистра обороны тимура иванова, россия