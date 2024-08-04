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Следствие может провести новые допросы по делу Тимура Иванова
Следствие может провести новые допросы по делу Тимура Иванова - РИА Новости, 04.08.2024
Следствие может провести новые допросы по делу Тимура Иванова
Следствие может дополнительно допросить бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, бизнесмена Сергея Бородина и свидетелей по делу, говорится в официальных... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T04:32
2024-08-04T04:32
2024-08-04T04:33
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Следствие может дополнительно допросить бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, бизнесмена Сергея Бородина и свидетелей по делу, говорится в официальных судебных документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Следователь, говоря о продлении срока следствия, как говорится в документах, указывала на необходимость изучения доказательств, чтобы после этого иметь возможность провести допросы. "С учетом полученных сведений дополнительно допросить свидетелей и обвиняемых", - говорится в материалах. Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
https://ria.ru/20240713/figurant-1959428658.html
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происшествия, тимур иванов, сергей бородин, дело замминистра обороны тимура иванова, россия
Происшествия, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Россия
Следствие может провести новые допросы по делу Тимура Иванова
СК может дополнительно допросить Тимура Иванова, Бородина и свидетелей по делу
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Следствие может дополнительно допросить бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, бизнесмена Сергея Бородина и свидетелей по делу, говорится в официальных судебных документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Следователь, говоря о продлении срока следствия, как говорится в документах, указывала на необходимость изучения доказательств, чтобы после этого иметь возможность провести допросы.
"С учетом полученных сведений дополнительно допросить свидетелей и обвиняемых", - говорится в материалах.
Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.