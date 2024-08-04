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Следствие по делу Иванова и Бородина может изменить обвинения - РИА Новости, 04.08.2024
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03:19 04.08.2024 (обновлено: 04:09 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/sledstvie-1963931050.html
Следствие по делу Иванова и Бородина может изменить обвинения
Следствие по делу Иванова и Бородина может изменить обвинения - РИА Новости, 04.08.2024
Следствие по делу Иванова и Бородина может изменить обвинения
Следствие по делу бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина изучает собранные доказательства, включая документы и... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T03:19
2024-08-04T04:09
происшествия
тимур иванов
сергей бородин
александр фомин
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Следствие по делу бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина изучает собранные доказательства, включая документы и телефонные звонки, и после оценки может изменить или дополнить ранее предъявленные обвинения, говорится в официальных судебных документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости. В документах указывается, что срок следствия продлен до 23 сентября, поскольку "необходимо завершить осмотры ранее изъятых при производстве выемок и обысков предметов, в том числе электронных носителей информации, и документов", а также "истребовать информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам обвиняемых". Кроме того, как говорится в документе, следствию нужно "оценить имеющиеся в деле доказательства и при наличии оснований… изменить и дополнить ранее предъявленные по делу обвинения". Это касается и еще одного фигуранта дела - соучредителя ООО "ОлимпСитиСтрой" Александра Фомина. Иванов, Бородин и Фомин заявляли, что намерений скрываться или препятствовать расследованию дела у них нет. Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания".
https://ria.ru/20240720/borodin-1960867548.html
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происшествия, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Александр Фомин, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Следствие по делу Иванова и Бородина может изменить обвинения

Следствие может изменить обвинения по делу Иванова после изучения доказательств

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Следствие по делу бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина изучает собранные доказательства, включая документы и телефонные звонки, и после оценки может изменить или дополнить ранее предъявленные обвинения, говорится в официальных судебных документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
В документах указывается, что срок следствия продлен до 23 сентября, поскольку "необходимо завершить осмотры ранее изъятых при производстве выемок и обысков предметов, в том числе электронных носителей информации, и документов", а также "истребовать информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам обвиняемых".
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Кроме того, как говорится в документе, следствию нужно "оценить имеющиеся в деле доказательства и при наличии оснований… изменить и дополнить ранее предъявленные по делу обвинения". Это касается и еще одного фигуранта дела - соучредителя ООО "ОлимпСитиСтрой" Александра Фомина.
Иванов, Бородин и Фомин заявляли, что намерений скрываться или препятствовать расследованию дела у них нет.
Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания".
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ПроисшествияТимур ИвановСергей БородинАлександр ФоминДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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