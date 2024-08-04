https://ria.ru/20240804/sledstvie-1963931050.html

Следствие по делу Иванова и Бородина может изменить обвинения

Следствие по делу Иванова и Бородина может изменить обвинения - РИА Новости, 04.08.2024

Следствие по делу Иванова и Бородина может изменить обвинения

Следствие по делу бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина изучает собранные доказательства, включая документы и... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T03:19

2024-08-04T03:19

2024-08-04T04:09

происшествия

тимур иванов

сергей бородин

александр фомин

дело замминистра обороны тимура иванова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954284535_0:15:2823:1603_1920x0_80_0_0_dfe28e07a2ea3844abe260dabda3dfa2.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Следствие по делу бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина изучает собранные доказательства, включая документы и телефонные звонки, и после оценки может изменить или дополнить ранее предъявленные обвинения, говорится в официальных судебных документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости. В документах указывается, что срок следствия продлен до 23 сентября, поскольку "необходимо завершить осмотры ранее изъятых при производстве выемок и обысков предметов, в том числе электронных носителей информации, и документов", а также "истребовать информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам обвиняемых". Кроме того, как говорится в документе, следствию нужно "оценить имеющиеся в деле доказательства и при наличии оснований… изменить и дополнить ранее предъявленные по делу обвинения". Это касается и еще одного фигуранта дела - соучредителя ООО "ОлимпСитиСтрой" Александра Фомина. Иванов, Бородин и Фомин заявляли, что намерений скрываться или препятствовать расследованию дела у них нет. Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания".

https://ria.ru/20240720/borodin-1960867548.html

https://ria.ru/20240713/figurant-1959428658.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, дело замминистра обороны тимура иванова