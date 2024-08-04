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В деле о теракте в "Крокусе" появился новый свидетель
В деле о теракте в "Крокусе" появился новый свидетель - РИА Новости, 04.08.2024
В деле о теракте в "Крокусе" появился новый свидетель
Следствие получило показания свидетеля по делу о теракте в "Крокус сити холле", подтвердившего причастность Мухаммада Зоира Шарипзоды к преступлению, говорится... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T02:58
2024-08-04T02:58
2024-08-04T02:58
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
крокус сити холл
крокус
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Следствие получило показания свидетеля по делу о теракте в "Крокус сити холле", подтвердившего причастность Мухаммада Зоира Шарипзоды к преступлению, говорится в судебных документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Шарипзода - 11-й арестованный фигурант дела. Он был задержан 4 апреля. ФСБ России 4 апреля сообщила о задержании в Москве, Екатеринбурге и Омске двух иностранных граждан и одного россиянина, причастных к теракту. По данным спецслужбы, "двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте", а третий вербовал пособников теракта и финансировал ее исполнителей. Он обжаловал решение суда, защита просила об избрании иной меры пресечения, однако решение было оставлено в силе. "У следствия и суда… есть основания для вывода о наличии сведений об обоснованности (его) причастности к совершению инкриминируемого ему преступления, поскольку очевидец указал на него как на лицо, совершившее преступление", - говорится в документе. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
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Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Москва, Екатеринбург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Крокус Сити Холл, Крокус
В деле о теракте в "Крокусе" появился новый свидетель
Следствие получило показания нового свидетеля по делу о теракте в "Крокусе"