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Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на этой неделе - РИА Новости, 04.08.2024
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15:12 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/sinoptik-1963990100.html
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на этой неделе
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на этой неделе - РИА Новости, 04.08.2024
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на этой неделе
Предстоящая неделя в Центральной России не принесет метеорологических сюрпризов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T15:12
2024-08-04T15:12
общество
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Предстоящая неделя в Центральной России не принесет метеорологических сюрпризов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Предстоящая неделя не принесет каких-либо метеорологических сюрпризов в Центральную Россию… Дни обещают проходить буднично под аккомпанемент "пятнистых" дождей с ежедневным лимитом на осадки не более двух-пяти миллиметров… По ночам и в утренние часы при прояснениях, когда воздух будет остывать до плюс 10 - плюс 15 градусов, ожидаются очаговые туманы, а в разгар дня термометры покажут плюс 19 - плюс 24, к концу недели станет на градус-другой прохладнее", - рассказал он. Синоптик отметил, что аэросиноптическая ситуация в Центральной России будет определяться тыловой частью обширного циклона, куда с северными ветрами поступят порции свежего воздуха, это станет залогом умеренного температурного фона. "Температура воды в реках и озерах - плюс 15 - плюс 20. Типичная августовская погода, лето бежит навстречу осени", - подытожил синоптик.
https://ria.ru/20240801/sinoptik-1963353484.html
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общество
Общество
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на этой неделе

Синоптик Тишковец: предстоящая неделя не принесет метеорологических сюрпризов

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМолодые люди едут на мотороллере по Болотной набережной в Москве
Молодые люди едут на мотороллере по Болотной набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Молодые люди едут на мотороллере по Болотной набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Предстоящая неделя в Центральной России не принесет метеорологических сюрпризов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"Предстоящая неделя не принесет каких-либо метеорологических сюрпризов в Центральную Россию… Дни обещают проходить буднично под аккомпанемент "пятнистых" дождей с ежедневным лимитом на осадки не более двух-пяти миллиметров… По ночам и в утренние часы при прояснениях, когда воздух будет остывать до плюс 10 - плюс 15 градусов, ожидаются очаговые туманы, а в разгар дня термометры покажут плюс 19 - плюс 24, к концу недели станет на градус-другой прохладнее", - рассказал он.
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Синоптик отметил, что аэросиноптическая ситуация в Центральной России будет определяться тыловой частью обширного циклона, куда с северными ветрами поступят порции свежего воздуха, это станет залогом умеренного температурного фона.
«
"Температура воды в реках и озерах - плюс 15 - плюс 20. Типичная августовская погода, лето бежит навстречу осени", - подытожил синоптик.
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