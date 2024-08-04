https://ria.ru/20240804/sinoptik-1963990100.html

Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на этой неделе

Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на этой неделе - РИА Новости, 04.08.2024

Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на этой неделе

Предстоящая неделя в Центральной России не принесет метеорологических сюрпризов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T15:12

2024-08-04T15:12

2024-08-04T15:12

общество

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Предстоящая неделя в Центральной России не принесет метеорологических сюрпризов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Предстоящая неделя не принесет каких-либо метеорологических сюрпризов в Центральную Россию… Дни обещают проходить буднично под аккомпанемент "пятнистых" дождей с ежедневным лимитом на осадки не более двух-пяти миллиметров… По ночам и в утренние часы при прояснениях, когда воздух будет остывать до плюс 10 - плюс 15 градусов, ожидаются очаговые туманы, а в разгар дня термометры покажут плюс 19 - плюс 24, к концу недели станет на градус-другой прохладнее", - рассказал он. Синоптик отметил, что аэросиноптическая ситуация в Центральной России будет определяться тыловой частью обширного циклона, куда с северными ветрами поступят порции свежего воздуха, это станет залогом умеренного температурного фона. "Температура воды в реках и озерах - плюс 15 - плюс 20. Типичная августовская погода, лето бежит навстречу осени", - подытожил синоптик.

https://ria.ru/20240801/sinoptik-1963353484.html

https://ria.ru/20240801/burya-1963350433.html

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общество