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Юрист предупредила о штрафах за мытье машины на даче
Юрист предупредила о штрафах за мытье машины на даче - РИА Новости, 04.08.2024
Юрист предупредила о штрафах за мытье машины на даче
За мытье машины на газоне вне своего дачного участка можно получить штраф, садоводам придется заплатить до 5 тысяч рублей, должностным лицам – до 4 тысяч... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T02:26
2024-08-04T02:26
2024-08-04T03:57
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общество
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. За мытье машины на газоне вне своего дачного участка можно получить штраф, садоводам придется заплатить до 5 тысяч рублей, должностным лицам – до 4 тысяч рублей, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова. По словам юриста, вода от помытой машины может помешать соседям или навредить состоянию почвы. "Помыть машину на газоне за забором своего участка тоже нельзя (статья 6.3 КоАП МО; статья 8.42 КоАП РФ)... Обычные садоводы заплатят за это штраф до 5 тысяч рублей, должностные лица – до 4 тысяч рублей (вблизи рек и озер)", - сообщила Чирикова.
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россия, рэу имени г. в. плеханова, общество
Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Общество
Юрист предупредила о штрафах за мытье машины на даче
Юрист Чирикова: за мытье машины на газоне вне своего участка грозит штраф