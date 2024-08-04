Брат Серебрякова заявил, что не хочет с ним общаться
Брат обвиняемого в подрыве авто Серебрякова заявил, что не хочет общаться с ним
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкОбвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков доставлен в Россию
Обвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков доставлен в Россию
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Брат обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве Алексей Серебряков сообщил РИА Новости, что не желает с ним общаться, он, совершая преступление, должен был знать, какой вред нанесет своей семье.
Ранее сообщалось, что решение об аресте обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова вступило в законную силу 30 июля.
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"У меня нет никакого желания его навещать в СИЗО, видеться с ним. Судя по тому, что он сказал на камеру - там плюс ещё три статьи УК. Причём самые тяжкие: госизмена, терроризм и шпионаж - на усмотрение следователя. Он должен был знать, что ломает жизнь не только взорванному Андрею и его семье - дай бог им выздоровления, но и нашим родителям с родственниками. У него было время все обдумать и взвесить. Он опозорил всю свою семью, и не знаю, как переживут всё это мама с папой и бабушкой", - сказал Серебряков, отметив, что его брат совершил не просто преступление, а деяние, которое считается грехом во всех религиях.
По его словам, брат, скорее всего, ни в чем не раскаивается, и помогать он ему не собирается, рассказывая журналистам, что Евгений - "невинная жертва" кровавого и всемогущего СБУ".
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"Он отказался от своего рода, который размазан и растоптан морально, душевно и физически. Жаль, что он не понял, что нельзя унести Родину на подошве своих кроссовок", - добавил Алексей Серебряков.
Утром 24 июля два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.
В ночь на пятницу Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.
Брат Серебрякова рассказал, что общался с ним за день до подрыва
3 августа, 04:03