https://ria.ru/20240804/serebryakov-1963966785.html

Брат Серебрякова заявил, что не хочет с ним общаться

Брат Серебрякова заявил, что не хочет с ним общаться - РИА Новости, 04.08.2024

Брат Серебрякова заявил, что не хочет с ним общаться

Брат обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве Алексей Серебряков сообщил РИА Новости, что не желает с ним общаться, он, совершая преступление, должен был... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T12:12

2024-08-04T12:12

2024-08-04T14:50

происшествия

алексей серебряков

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Брат обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве Алексей Серебряков сообщил РИА Новости, что не желает с ним общаться, он, совершая преступление, должен был знать, какой вред нанесет своей семье. Ранее сообщалось, что решение об аресте обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова вступило в законную силу 30 июля. "У меня нет никакого желания его навещать в СИЗО, видеться с ним. Судя по тому, что он сказал на камеру - там плюс ещё три статьи УК. Причём самые тяжкие: госизмена, терроризм и шпионаж - на усмотрение следователя. Он должен был знать, что ломает жизнь не только взорванному Андрею и его семье - дай бог им выздоровления, но и нашим родителям с родственниками. У него было время все обдумать и взвесить. Он опозорил всю свою семью, и не знаю, как переживут всё это мама с папой и бабушкой", - сказал Серебряков, отметив, что его брат совершил не просто преступление, а деяние, которое считается грехом во всех религиях. По его словам, брат, скорее всего, ни в чем не раскаивается, и помогать он ему не собирается, рассказывая журналистам, что Евгений - "невинная жертва" кровавого и всемогущего СБУ". "Он отказался от своего рода, который размазан и растоптан морально, душевно и физически. Жаль, что он не понял, что нельзя унести Родину на подошве своих кроссовок", - добавил Алексей Серебряков. Утром 24 июля два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске. В ночь на пятницу Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.

https://ria.ru/20240727/podryvnik-1962315608.html

https://ria.ru/20240725/podryv-1961932284.html

https://ria.ru/20240803/brat-1963809357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, алексей серебряков, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы