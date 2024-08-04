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Брат Серебрякова заявил, что не хочет с ним общаться - РИА Новости, 04.08.2024
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12:12 04.08.2024 (обновлено: 14:50 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/serebryakov-1963966785.html
Брат Серебрякова заявил, что не хочет с ним общаться
Брат Серебрякова заявил, что не хочет с ним общаться - РИА Новости, 04.08.2024
Брат Серебрякова заявил, что не хочет с ним общаться
Брат обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве Алексей Серебряков сообщил РИА Новости, что не желает с ним общаться, он, совершая преступление, должен был... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T12:12
2024-08-04T14:50
происшествия
алексей серебряков
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Брат обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве Алексей Серебряков сообщил РИА Новости, что не желает с ним общаться, он, совершая преступление, должен был знать, какой вред нанесет своей семье. Ранее сообщалось, что решение об аресте обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова вступило в законную силу 30 июля. "У меня нет никакого желания его навещать в СИЗО, видеться с ним. Судя по тому, что он сказал на камеру - там плюс ещё три статьи УК. Причём самые тяжкие: госизмена, терроризм и шпионаж - на усмотрение следователя. Он должен был знать, что ломает жизнь не только взорванному Андрею и его семье - дай бог им выздоровления, но и нашим родителям с родственниками. У него было время все обдумать и взвесить. Он опозорил всю свою семью, и не знаю, как переживут всё это мама с папой и бабушкой", - сказал Серебряков, отметив, что его брат совершил не просто преступление, а деяние, которое считается грехом во всех религиях. По его словам, брат, скорее всего, ни в чем не раскаивается, и помогать он ему не собирается, рассказывая журналистам, что Евгений - "невинная жертва" кровавого и всемогущего СБУ". "Он отказался от своего рода, который размазан и растоптан морально, душевно и физически. Жаль, что он не понял, что нельзя унести Родину на подошве своих кроссовок", - добавил Алексей Серебряков. Утром 24 июля два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске. В ночь на пятницу Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.
https://ria.ru/20240727/podryvnik-1962315608.html
https://ria.ru/20240725/podryv-1961932284.html
https://ria.ru/20240803/brat-1963809357.html
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происшествия, алексей серебряков, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
Происшествия, Алексей Серебряков, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
Брат Серебрякова заявил, что не хочет с ним общаться

Брат обвиняемого в подрыве авто Серебрякова заявил, что не хочет общаться с ним

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкОбвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков доставлен в Россию
Обвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков доставлен в Россию - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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Обвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков доставлен в Россию
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Брат обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве Алексей Серебряков сообщил РИА Новости, что не желает с ним общаться, он, совершая преступление, должен был знать, какой вред нанесет своей семье.
Ранее сообщалось, что решение об аресте обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова вступило в законную силу 30 июля.
Обвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Соседка родителей подрывника авто в Москве рассказала о его семье
27 июля, 04:27
«
"У меня нет никакого желания его навещать в СИЗО, видеться с ним. Судя по тому, что он сказал на камеру - там плюс ещё три статьи УК. Причём самые тяжкие: госизмена, терроризм и шпионаж - на усмотрение следователя. Он должен был знать, что ломает жизнь не только взорванному Андрею и его семье - дай бог им выздоровления, но и нашим родителям с родственниками. У него было время все обдумать и взвесить. Он опозорил всю свою семью, и не знаю, как переживут всё это мама с папой и бабушкой", - сказал Серебряков, отметив, что его брат совершил не просто преступление, а деяние, которое считается грехом во всех религиях.
По его словам, брат, скорее всего, ни в чем не раскаивается, и помогать он ему не собирается, рассказывая журналистам, что Евгений - "невинная жертва" кровавого и всемогущего СБУ".
Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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25 июля, 13:15
«
"Он отказался от своего рода, который размазан и растоптан морально, душевно и физически. Жаль, что он не понял, что нельзя унести Родину на подошве своих кроссовок", - добавил Алексей Серебряков.
Утром 24 июля два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.
В ночь на пятницу Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.
Обвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков доставлен в Россию - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Брат Серебрякова рассказал, что общался с ним за день до подрыва
3 августа, 04:03
 
ПроисшествияАлексей СеребряковСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
 
 
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