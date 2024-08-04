https://ria.ru/20240804/serebryakov-1963959853.html

Брат Серебрякова раскрыл подробности о его связи с Западом

Брат Серебрякова раскрыл подробности о его связи с Западом - РИА Новости, 04.08.2024

Брат Серебрякова раскрыл подробности о его связи с Западом

Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве, ездил в Польшу по линии католической церкви, когда отношения с Западом были уже натянутые,... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T11:08

2024-08-04T11:08

2024-08-04T12:21

москва

польша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

происшествия

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве, ездил в Польшу по линии католической церкви, когда отношения с Западом были уже натянутые, рассказал РИА Новости его брат Алексей. Несколько лет назад Серебряков был министрантом греко-католического прихода в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице в Москве. "Могу ошибаться, но, насколько помню со слов Евгения, благодаря этому приходу он попал в Польшу. Ездил уже во времена, когда у нас обострились отношения с западными странами. Правда, я не помню точный год. Я думаю, что весь круг его общения был в этом приходе. Он и жил в доме рядом с церковью", — сказал Алексей Серебряков.Он признался, что у него нет никакого желания общаться с братом, навещать его в СИЗО."Судя по тому, что он сказал на камеру — там плюс еще три статьи УК. Причем самые тяжкие: госизмена, терроризм и шпионаж — на усмотрение следователя. Он должен был знать, что ломает жизнь не только взорванному Андрею и его семье — дай бог им выздоровления, но и нашим родителям с родственниками. У него было время все обдумать и взвесить. Он опозорил всю свою семью, и не знаю, как переживут все это мама с папой и бабушкой", — сказал собеседник агентства, добавив, что его брат совершил не просто преступление, а деяние, которое считается грехом во всех религиях.По словам собеседника агентства, брат, скорее всего, ни в чем не раскаивается, и помогать он ему не собирается.Утром 24 июля во дворе дома на Синявинской улице взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. По данным МВД, сдетонировал предмет, "который был установлен в автомобиле". Ранения получили два человека — муж и жена. Личность подозреваемого вскоре установили — им оказался 29-летний Евгений Серебряков. В тот же день его задержали в турецком Бодруме, а в ночь на 26 июля доставили в Москву.На допросе в ФСБ он признался, что c февраля прошлого года по собственной инициативе начал сотрудничать с украинскими спецслужбами и в результате по их заданию организовал теракт. Под автомобиль он заложил бомбу, которую собирал под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от десяти до 20 тысяч долларов и украинский паспорт.

https://ria.ru/20240727/zaderzhanie-1962312998.html

https://ria.ru/20240725/serebryakov-1962055683.html

москва

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержанный по делу о подрыве автомобиля о сотрудничестве со спецслужбами Украины Задержанный по делу о подрыве авто в Москве Серебряков рассказал, что куратор из СБУ предложил ему ликвидировать российского офицера. За убийство ему обещали от $10 до $20 тыс. 2024-08-04T11:08 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, польша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы, происшествия