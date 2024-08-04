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Брат Серебрякова рассказал об отношении его родителей к произошедшему - РИА Новости, 04.08.2024
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09:10 04.08.2024 (обновлено: 15:05 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/serebryakov-1963944343.html
Брат Серебрякова рассказал об отношении его родителей к произошедшему
Брат Серебрякова рассказал об отношении его родителей к произошедшему - РИА Новости, 04.08.2024
Брат Серебрякова рассказал об отношении его родителей к произошедшему
Преступление подрывника автомобиля в Москве Евгения Серебрякова стало настоящим горем для его родителей, но в Урюпинске, где они живут, их никто не травит,... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T09:10
2024-08-04T15:05
москва
урюпинск
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
происшествия
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Преступление подрывника автомобиля в Москве Евгения Серебрякова стало настоящим горем для его родителей, но в Урюпинске, где они живут, их никто не травит, наоборот, поддерживают, сообщил РИА Новости его брат Алексей. &quot;Насколько мне известно, в Урюпинске много людей поддерживают родителей, сочувствуют им, там понимают, какое это горе для них. Есть и те, кто перестал здороваться. Если меня и Женю мало кто помнит — мы выросли и уехали, а мама с папой там живут, их все в городе знают. Они много лет проработали в школе, подготовили многих детей к вузу. Травли никакой нет&quot;, — сообщил Серебряков.Утром 24 июля два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске. В ночь на пятницу Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.
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москва, урюпинск, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы, происшествия
Москва, Урюпинск, Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы, Происшествия
Брат Серебрякова рассказал об отношении его родителей к произошедшему

Брат Серебрякова рассказал, что в Урюпинске поддерживают его родителей

© РИА Новости / ЦОС ФСБ России | Перейти в медиабанкОбвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков
Обвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / ЦОС ФСБ России
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Обвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Преступление подрывника автомобиля в Москве Евгения Серебрякова стало настоящим горем для его родителей, но в Урюпинске, где они живут, их никто не травит, наоборот, поддерживают, сообщил РИА Новости его брат Алексей.
«

"Насколько мне известно, в Урюпинске много людей поддерживают родителей, сочувствуют им, там понимают, какое это горе для них. Есть и те, кто перестал здороваться. Если меня и Женю мало кто помнит — мы выросли и уехали, а мама с папой там живут, их все в городе знают. Они много лет проработали в школе, подготовили многих детей к вузу. Травли никакой нет", — сообщил Серебряков.

Утром 24 июля два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.
В ночь на пятницу Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.
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