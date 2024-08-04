https://ria.ru/20240804/selo-1963936293.html
В Приморье отрезанное от транспорта село осталось без света
В Приморье отрезанное от транспорта село осталось без света - РИА Новости, 04.08.2024
В Приморье отрезанное от транспорта село осталось без света
Село Фурманово, отрезанное от транспортного сообщения после падения моста из-за ливней, осталось без света, ведутся восстановительные работы, рассказала РИА... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T06:21
2024-08-04T06:21
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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Село Фурманово, отрезанное от транспортного сообщения после падения моста из-за ливней, осталось без света, ведутся восстановительные работы, рассказала РИА Новости глава Ольгинского муниципального округа Екатерина Ванникова. Ранее она сообщала, что на 15-м километре со стороны Михайловки после дождей упал мост, спасатели организуют лодочную переправу. Глава округа также уточнила РИА Новости, что после этого села Михайловка и Фурманово остались без транспортного сообщения. "Село Фурманово осталось без электричества (после падения деревьев на провода - ред.). Энергетики сейчас восстанавливают электроснабжение", - сказала Ванникова. На прошлой и текущей неделе в регионе прошли сильные дожди, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на пятницу и субботу. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. По данным на пятницу, было подтоплено 70 участков, отрезано от транспортного сообщения три населенных пункта. По информации регионального минтранса на утро субботы, глубокие переливы затрудняют проезд в 10 муниципалитетах края. Режим ЧС муниципального характера введен в селах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья из-за последствий сильных дождей.
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происшествия, россия, приморский край
Происшествия, Россия, Приморский край
В Приморье отрезанное от транспорта село осталось без света
В Приморье отрезанное от транспорта село Фурманово осталось без света
ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Село Фурманово, отрезанное от транспортного сообщения после падения моста из-за ливней, осталось без света, ведутся восстановительные работы, рассказала РИА Новости глава Ольгинского муниципального округа Екатерина Ванникова.
Ранее она сообщала, что на 15-м километре со стороны Михайловки после дождей упал мост, спасатели организуют лодочную переправу. Глава округа также уточнила РИА Новости, что после этого села Михайловка и Фурманово остались без транспортного сообщения.
"Село Фурманово осталось без электричества (после падения деревьев на провода - ред.). Энергетики сейчас восстанавливают электроснабжение", - сказала Ванникова.
На прошлой и текущей неделе в регионе прошли сильные дожди, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на пятницу и субботу. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края.
По данным на пятницу, было подтоплено 70 участков, отрезано от транспортного сообщения три населенных пункта. По информации регионального минтранса на утро субботы, глубокие переливы затрудняют проезд в 10 муниципалитетах края. Режим ЧС муниципального характера введен в селах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья из-за последствий сильных дождей.