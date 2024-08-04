https://ria.ru/20240804/savelev-1963925720.html

Сенатора Савельева проверят на вменяемость, сообщил источник

Сенатора Савельева проверят на вменяемость, сообщил источник - РИА Новости, 04.08.2024

Сенатора Савельева проверят на вменяемость, сообщил источник

Сенатору Дмитрию Савельеву, обвиняемому в организации подготовки убийства бизнесмена, будет назначена экспертиза для проверки его вменяемости, сообщил РИА... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T01:20

2024-08-04T01:20

2024-08-04T03:52

происшествия

россия

афганистан

дмитрий савельев

следственный комитет россии (ск рф)

дело сенатора савельева

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сенатору Дмитрию Савельеву, обвиняемому в организации подготовки убийства бизнесмена, будет назначена экспертиза для проверки его вменяемости, сообщил РИА Новости информированный источник."Савельеву будет назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза для проверки вменяемости", - рассказал собеседник агентства.По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение.Возбуждено дело об организации приготовления к убийству, Савельеву грозит до десяти лет лишения свободы.Обвиняемыми по данному делу проходят сам Савельев, ветеран Афганистана Юрий Нефедов и, как сообщал "Коммерсант", родственник последнего по фамилии Дюков.

https://ria.ru/20240803/savelev-1963919539.html

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происшествия, россия, афганистан, дмитрий савельев, следственный комитет россии (ск рф), дело сенатора савельева