https://ria.ru/20240804/savelev-1963925720.html
Сенатора Савельева проверят на вменяемость, сообщил источник
Сенатора Савельева проверят на вменяемость, сообщил источник - РИА Новости, 04.08.2024
Сенатора Савельева проверят на вменяемость, сообщил источник
Сенатору Дмитрию Савельеву, обвиняемому в организации подготовки убийства бизнесмена, будет назначена экспертиза для проверки его вменяемости, сообщил РИА... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T01:20
2024-08-04T01:20
2024-08-04T03:52
происшествия
россия
афганистан
дмитрий савельев
следственный комитет россии (ск рф)
дело сенатора савельева
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сенатору Дмитрию Савельеву, обвиняемому в организации подготовки убийства бизнесмена, будет назначена экспертиза для проверки его вменяемости, сообщил РИА Новости информированный источник."Савельеву будет назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза для проверки вменяемости", - рассказал собеседник агентства.По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение.Возбуждено дело об организации приготовления к убийству, Савельеву грозит до десяти лет лишения свободы.Обвиняемыми по данному делу проходят сам Савельев, ветеран Афганистана Юрий Нефедов и, как сообщал "Коммерсант", родственник последнего по фамилии Дюков.
https://ria.ru/20240803/savelev-1963919539.html
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происшествия, россия, афганистан, дмитрий савельев, следственный комитет россии (ск рф), дело сенатора савельева
Происшествия, Россия, Афганистан, Дмитрий Савельев, Следственный комитет России (СК РФ), Дело сенатора Савельева
Сенатора Савельева проверят на вменяемость, сообщил источник
Обвиняемого в организации подготовки убийства Савельева проверят на вменяемость