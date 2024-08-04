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Рябков призвал избегать эскалации - РИА Новости, 04.08.2024
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12:39 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/ryabkov-1963970858.html
Рябков призвал избегать эскалации
Рябков призвал избегать эскалации - РИА Новости, 04.08.2024
Рябков призвал избегать эскалации
России следует избегать эскалации, но сценарии, при которых возможен эскалационный шаг, рассматриваются, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T12:39
2024-08-04T12:39
россия
сергей рябков
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. России следует избегать эскалации, но сценарии, при которых возможен эскалационный шаг, рассматриваются, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 1"."Я все-таки сторонник того, чтобы эскалацию инициативно избегать, но сценарии, при которых возможен по факту эскалационный шаг, несомненно, рассматриваются", - сказал он.
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россия, сергей рябков
Россия, Сергей Рябков
Рябков призвал избегать эскалации

Рябков: РФ следует избегать эскалации, но возможность этого шага рассматривается

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. России следует избегать эскалации, но сценарии, при которых возможен эскалационный шаг, рассматриваются, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 1".
«
"Я все-таки сторонник того, чтобы эскалацию инициативно избегать, но сценарии, при которых возможен по факту эскалационный шаг, несомненно, рассматриваются", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
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