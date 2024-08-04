https://ria.ru/20240804/rossiya-1963986702.html

Кадыров сделал заявление об окончании СВО

Кадыров сделал заявление об окончании СВО - РИА Новости, 04.08.2024

Кадыров сделал заявление об окончании СВО

Россия уже в этом году одержит победу в украинском конфликте, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала "Россия-1". РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T14:40

2024-08-04T14:40

2024-08-04T14:56

в мире

россия

донецкая народная республика

красноармейск

рамзан кадыров

апты алаудинов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Россия уже в этом году одержит победу в украинском конфликте, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала "Россия-1"."Победа сто процентов в этом году будет", — сказал он.Глава Чечни добавил, что основная сила на поле боя – пехота, а у ВСУ с ней проблемы, как и с авиацией.Российские войска уверенно чувствуют себя под Волчанском, а украинские военнослужащие на этом направлении сдаются в плен, заключил Кадыров.Российские военные продолжают развивать наступление, почти еженедельно освобождаются все новые населенные пункты. В Минобороны ранее сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.Ранее заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Россия завершит спецоперацию к концу 2024 года.

https://ria.ru/20240726/spetsoperatsiya-1962250239.html

https://ria.ru/20240705/kadyrov-1957690450.html

россия

донецкая народная республика

красноармейск

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в мире, россия, донецкая народная республика, красноармейск, рамзан кадыров, апты алаудинов, вооруженные силы украины