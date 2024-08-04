https://ria.ru/20240804/rossiya-1963975970.html

"Новый подход". Стало известно, что США готовят в отношении России

"Новый подход". Стало известно, что США готовят в отношении России - РИА Новости, 04.08.2024

"Новый подход". Стало известно, что США готовят в отношении России

США и НАТО готовят новый план против России, пишет пишет infoBRICS. "Североатлантический альянс, судя по всему, разрабатывает новый подход в отношениях с... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T13:23

2024-08-04T13:23

2024-08-04T17:59

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. США и НАТО готовят новый план против России, пишет пишет infoBRICS. "Североатлантический альянс, судя по всему, разрабатывает новый подход в отношениях с Российской Федерацией", — говорится в публикации. Издание приводит слова помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, заявившего, что цель состоит в адаптации подхода НАТО к текущим обстоятельствам, сохранив при этом главную задачу — сделать так, чтобы Украина "победила" в нынешнем прокси-конфликте. В частности, альянсу нужны изменения, чтобы предпринять более значительные шаги в поддержке украинского режима до тех пор, пока продолжаются военные действия, указывается в статье. Также, по мнению О'Брайена, важно, чтобы страны G7 как можно быстрее передали Киеву все замороженные российские активы. И последним шагом станет вступление Украины в НАТО, пишет infoBRICS. В статье отмечается, что "новая стратегия" альянса в отношении Москвы будет эффективной только при условии изменения ее целей. Издание пишет, что пока Запад будет стремиться сохранить однополярный мировой порядок, мира не будет. Кроме того, если попытки окружить или измотать Россию не прекратятся, то конфликты будут продолжаться, так как Москва не может позволить вражеским государствам угрожать жизни ее граждан. Москва не раз заявляла, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого на Западе, а на Украине защищает свои интересы. Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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