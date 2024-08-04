https://ria.ru/20240804/rossiya-1963922211.html

Путин заявил о задачах в развитии железнодорожной инфраструктуры

Путин заявил о задачах в развитии железнодорожной инфраструктуры - РИА Новости, 04.08.2024

Путин заявил о задачах в развитии железнодорожной инфраструктуры

Россия имеет масштабные задачи в развитии железнодорожной инфраструктуры, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив уверенность, что их удастся решить. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T00:09

2024-08-04T00:09

2024-08-04T00:22

технологии

россия

баренцево море

персидский залив

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия имеет масштабные задачи в развитии железнодорожной инфраструктуры, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив уверенность, что их удастся решить. Путин в поздравлении работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником заявил, что России необходимо форсированно наращивать железнодорожную инфраструктуру с использованием передовых разработок. "Поэтому в нашей повестке строительство высокоскоростных магистралей в связке с центральным транспортным узлом, создание международных логистических коридоров, развитие Азово-Черноморского транспортного направления, организация так называемого бесшовного железнодорожного сообщения от Балтики и Баренцева моря до побережья Персидского залива и Индийского океана. Задачи действительно масштабные. И уверен, благодаря вашим знаниям, опыту, нацеленности на результат в интересах страны, мы их обязательно решим", - обратился Путин к представителям железнодорожной отрасли.

https://realty.ria.ru/20240730/stroitelstvo-1962847048.html

россия

баренцево море

персидский залив

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Поздравление Путина с Днем железнодорожника Поздравление Путина с Днем железнодорожника 2024-08-04T00:09 true PT3M55S

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технологии, россия, баренцево море, персидский залив, владимир путин, экономика