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Путин заявил о задачах в развитии железнодорожной инфраструктуры
Путин заявил о задачах в развитии железнодорожной инфраструктуры - РИА Новости, 04.08.2024
Путин заявил о задачах в развитии железнодорожной инфраструктуры
Россия имеет масштабные задачи в развитии железнодорожной инфраструктуры, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив уверенность, что их удастся решить. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T00:09
2024-08-04T00:09
2024-08-04T00:22
технологии
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персидский залив
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия имеет масштабные задачи в развитии железнодорожной инфраструктуры, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив уверенность, что их удастся решить. Путин в поздравлении работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником заявил, что России необходимо форсированно наращивать железнодорожную инфраструктуру с использованием передовых разработок. "Поэтому в нашей повестке строительство высокоскоростных магистралей в связке с центральным транспортным узлом, создание международных логистических коридоров, развитие Азово-Черноморского транспортного направления, организация так называемого бесшовного железнодорожного сообщения от Балтики и Баренцева моря до побережья Персидского залива и Индийского океана. Задачи действительно масштабные. И уверен, благодаря вашим знаниям, опыту, нацеленности на результат в интересах страны, мы их обязательно решим", - обратился Путин к представителям железнодорожной отрасли.
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Поздравление Путина с Днем железнодорожника
Поздравление Путина с Днем железнодорожника
2024-08-04T00:09
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технологии, россия, баренцево море, персидский залив, владимир путин, экономика
Технологии, Россия, Баренцево море, Персидский залив, Владимир Путин, Экономика
Путин заявил о задачах в развитии железнодорожной инфраструктуры
Путин: Россия имеет масштабные задачи в развитии железнодорожной инфраструктуры