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Россия не пойдет на односторонние уступки США, заявил Рябков

Россия не пойдет на односторонние уступки США, заявил Рябков - РИА Новости, 04.08.2024

Россия не пойдет на односторонние уступки США, заявил Рябков

Москва не пойдет на уступки США, если они будут пытаться навязать РФ что-то выгодное только им, договариваться можно только "баш на баш", заявил в воскресенье... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T12:43

2024-08-04T12:43

2024-08-04T12:47

россия

москва

сша

сергей рябков

нато

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Москва не пойдет на уступки США, если они будут пытаться навязать РФ что-то выгодное только им, договариваться можно только "баш на баш", заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 1", комментируя позицию России по урегулированию украинского кризиса. "Время односторонних уступок Москвы осталось бесповоротно в прошлом, никогда в дальнейшем, даже при наилучших раскладах в наших отношениях с НАТО, с ЕС, о чем сейчас помыслить сложно, но даже в этих ситуациях никакие односторонние уступки с нашей стороны предоставлены Западу не будут", - сказал он."Никаких подачек, подарков, уступок, каких-то жестов для того, чтобы задобрить Вашингтон. Если они опять попробуют нам что-то навязать односторонне выгодное только им, значит, не будет никаких договоренностей. Договариваться можно только когда "баш на баш", американцы хорошо понимают такой разговор", - подчеркнул Рябков.

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россия, москва, сша, сергей рябков, нато, евросоюз