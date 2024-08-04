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Россия в июне стала страной с самой низкой безработицей - РИА Новости, 04.08.2024
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09:03 04.08.2024 (обновлено: 11:25 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/rossija-1963943360.html
Россия в июне стала страной с самой низкой безработицей
Россия в июне стала страной с самой низкой безработицей - РИА Новости, 04.08.2024
Россия в июне стала страной с самой низкой безработицей
По итогам июня Россия стала страной с самой низкой безработицей среди крупнейших экономик мира, следует из анализа РИА Новости последних данных стран "Большой... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T09:03
2024-08-04T11:25
россия
япония
мексика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. По итогам июня Россия стала страной с самой низкой безработицей среди крупнейших экономик мира, следует из анализа РИА Новости последних данных стран "Большой двадцатки". Как сообщил на этой неделе Росстат, в июне уровень безработицы обновил исторический минимум и составил 2,4 процента. Чуть выше показатель в Японии — там в первый месяц лета безработица снизилась до 2,5 процента по сравнению с 2,6 в мае. В Мексике она выросла с 2,6 до 2,8 процента, а вот в Южной Корее четвертый месяц подряд остается на уровне 2,8 процента. В остальных странах "Большой двадцатки" показатель превышает три процента. Самая острая ситуация складывается в Южной Африке, где безработица уже четвертый год не опускается ниже 30 процентов. В большинстве крупнейших экономик безработица в июне сократилась или осталась неизменной. Так, сильнее всего ситуация улучшилась в Испании — там ее уровень опустился во втором квартале до 11,27 процента по сравнению с 12,29 процента в первом. В России показатель за месяц уменьшился на 0,2 процентного пункта, как и в Бразилии, где безработица упала до многолетнего минимума в 6,9 процента. В некоторых странах безработица росла: на 0,1 процентного пункта в США (4,1 процента), Германии (шесть процентов), Италии (семь процентов) и Австралии (4,1 процента). В Канаде показатель увеличился с 6,2 до 6,4 процента, на столько же выросла безработица и среди мексиканцев. Наибольший рост отмечается в Индии — там показатель за месяц подскочил сразу c семи до 9,2 процента.
https://ria.ru/20240411/bezrabotitsa-1939235247.html
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россия, япония, мексика, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
Россия, Япония, Мексика, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика
Россия в июне стала страной с самой низкой безработицей

РФ в июне стала страной с самой низкой безработицей среди крупнейших экономик

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. По итогам июня Россия стала страной с самой низкой безработицей среди крупнейших экономик мира, следует из анализа РИА Новости последних данных стран "Большой двадцатки".
Как сообщил на этой неделе Росстат, в июне уровень безработицы обновил исторический минимум и составил 2,4 процента.
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Чуть выше показатель в Японии — там в первый месяц лета безработица снизилась до 2,5 процента по сравнению с 2,6 в мае. В Мексике она выросла с 2,6 до 2,8 процента, а вот в Южной Корее четвертый месяц подряд остается на уровне 2,8 процента.
В остальных странах "Большой двадцатки" показатель превышает три процента. Самая острая ситуация складывается в Южной Африке, где безработица уже четвертый год не опускается ниже 30 процентов.
В большинстве крупнейших экономик безработица в июне сократилась или осталась неизменной. Так, сильнее всего ситуация улучшилась в Испании — там ее уровень опустился во втором квартале до 11,27 процента по сравнению с 12,29 процента в первом. В России показатель за месяц уменьшился на 0,2 процентного пункта, как и в Бразилии, где безработица упала до многолетнего минимума в 6,9 процента.
В некоторых странах безработица росла: на 0,1 процентного пункта в США (4,1 процента), Германии (шесть процентов), Италии (семь процентов) и Австралии (4,1 процента). В Канаде показатель увеличился с 6,2 до 6,4 процента, на столько же выросла безработица и среди мексиканцев. Наибольший рост отмечается в Индии — там показатель за месяц подскочил сразу c семи до 9,2 процента.
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РоссияЯпонияМексикаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
 
 
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