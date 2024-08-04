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Рябков допустил, что Россия развернет ракеты в ядерном оснащении - РИА Новости, 04.08.2024
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13:39 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/rakety-1963979824.html
Рябков допустил, что Россия развернет ракеты в ядерном оснащении
Рябков допустил, что Россия развернет ракеты в ядерном оснащении - РИА Новости, 04.08.2024
Рябков допустил, что Россия развернет ракеты в ядерном оснащении
Может наступить момент, когда Россия развернет ракеты в ядерном оснащении в ответ на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T13:39
2024-08-04T13:39
россия
германия
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сергей рябков
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Может наступить момент, когда Россия развернет ракеты в ядерном оснащении в ответ на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1"."Я подтверждаю - если верховный главнокомандующий, если наши военные скажут, что там нужны спецбоеприпасы на таких-то носителях, значит, так оно и будет. Но они должны принять это решение, исходя из совокупности факторов. Я допускаю, что может настать момент, когда это понадобится"", - сказал он, комментируя возможность размещение Штатами ракет в ФРГ. Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в спокойном ключе, без нервов и эмоций будет вырабатывать военный ответ на планы США. Позднее Рябков уточнил, что Россия будет выбирать из максимально широкого набора опций, вырабатывая свой ответ на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ, при этом не исключая никаких вариантов, включая и развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении.
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россия, германия, сша, сергей рябков, министерство обороны сша
Россия, Германия, США, Сергей Рябков, Министерство обороны США
Рябков допустил, что Россия развернет ракеты в ядерном оснащении

Рябков: РФ может развернуть ракеты в ядерном оснащении в ответ на ракеты в ФРГ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Может наступить момент, когда Россия развернет ракеты в ядерном оснащении в ответ на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
«
"Я подтверждаю - если верховный главнокомандующий, если наши военные скажут, что там нужны спецбоеприпасы на таких-то носителях, значит, так оно и будет. Но они должны принять это решение, исходя из совокупности факторов. Я допускаю, что может настать момент, когда это понадобится"", - сказал он, комментируя возможность размещение Штатами ракет в ФРГ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в спокойном ключе, без нервов и эмоций будет вырабатывать военный ответ на планы США. Позднее Рябков уточнил, что Россия будет выбирать из максимально широкого набора опций, вырабатывая свой ответ на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ, при этом не исключая никаких вариантов, включая и развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении.
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