Рейтинг@Mail.ru
В Раде предложили запретить мобилизацию мужчин до 25 лет - РИА Новости, 04.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 04.08.2024 (обновлено: 13:55 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/rada-1963982321.html
В Раде предложили запретить мобилизацию мужчин до 25 лет
В Раде предложили запретить мобилизацию мужчин до 25 лет - РИА Новости, 04.08.2024
В Раде предложили запретить мобилизацию мужчин до 25 лет
Верховная рада Украины работает над законопроектом, запрещающим мобилизацию мужчин в возрасте до 25 лет, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T13:52
2024-08-04T13:55
украина
россия
сша
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a852c0495a8f0f99a7e11bc0833102.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Верховная рада Украины работает над законопроектом, запрещающим мобилизацию мужчин в возрасте до 25 лет, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью украинскому "Радио НВ", запись которого опубликована на Youtube-канале издания."Сейчас в комитете (Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки - ред.) наработан законопроект, в понедельник мы его рассматриваем. В этом законопроекте будет история запрета призыва вот этих (в возрасте от 18 до 25 лет - ред.) военнообязанных, и норма о том, что если такие люди попали на фронт в этот период, у них будет право на увольнение", - заявил Костенко.В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста на Украине с 27 до 25 лет. Впоследствии в Одесском областном военкомате заявили, что мужчин моложе официального возраста призыва в 25 лет все равно могут мобилизовать в ВСУ, но для этого они должны иметь за плечами срочную службу, военную кафедру и владеть воинской специальностью. Как пояснили в военкомате, если ранее таких мужчин спасал статус "ограниченно годен", теперь, после его упразднения, ничто не мешает их мобилизации в ряды ВСУ. Депутат Верховной рады от партии "Голос" Роман Лозинский 18 июня заявил о необходимости нового снижения мобилизационного возраста на Украине. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240803/ukraina-1963818662.html
https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_230b685ff45915bc5ece1e0b4c110d62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Украина, Россия, США, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Раде предложили запретить мобилизацию мужчин до 25 лет

Верховная рада работает над запретом мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Верховная рада Украины работает над законопроектом, запрещающим мобилизацию мужчин в возрасте до 25 лет, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью украинскому "Радио НВ", запись которого опубликована на Youtube-канале издания.
«
"Сейчас в комитете (Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки - ред.) наработан законопроект, в понедельник мы его рассматриваем. В этом законопроекте будет история запрета призыва вот этих (в возрасте от 18 до 25 лет - ред.) военнообязанных, и норма о том, что если такие люди попали на фронт в этот период, у них будет право на увольнение", - заявил Костенко.
Берцы - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Для украинских мобилизованных у ВСУ нет подходящей обуви, сообщило подполье
3 августа, 08:08
В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста на Украине с 27 до 25 лет. Впоследствии в Одесском областном военкомате заявили, что мужчин моложе официального возраста призыва в 25 лет все равно могут мобилизовать в ВСУ, но для этого они должны иметь за плечами срочную службу, военную кафедру и владеть воинской специальностью. Как пояснили в военкомате, если ранее таких мужчин спасал статус "ограниченно годен", теперь, после его упразднения, ничто не мешает их мобилизации в ряды ВСУ.
Депутат Верховной рады от партии "Голос" Роман Лозинский 18 июня заявил о необходимости нового снижения мобилизационного возраста на Украине. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
"Просто не хотят": на Украине честно рассказали, что происходит в ВСУ
25 июля, 10:02
 
УкраинаРоссияСШАВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала