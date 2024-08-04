https://ria.ru/20240804/rada-1963982321.html

В Раде предложили запретить мобилизацию мужчин до 25 лет

В Раде предложили запретить мобилизацию мужчин до 25 лет - РИА Новости, 04.08.2024

В Раде предложили запретить мобилизацию мужчин до 25 лет

Верховная рада Украины работает над законопроектом, запрещающим мобилизацию мужчин в возрасте до 25 лет, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T13:52

2024-08-04T13:52

2024-08-04T13:55

украина

россия

сша

верховная рада украины

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a852c0495a8f0f99a7e11bc0833102.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Верховная рада Украины работает над законопроектом, запрещающим мобилизацию мужчин в возрасте до 25 лет, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью украинскому "Радио НВ", запись которого опубликована на Youtube-канале издания."Сейчас в комитете (Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки - ред.) наработан законопроект, в понедельник мы его рассматриваем. В этом законопроекте будет история запрета призыва вот этих (в возрасте от 18 до 25 лет - ред.) военнообязанных, и норма о том, что если такие люди попали на фронт в этот период, у них будет право на увольнение", - заявил Костенко.В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста на Украине с 27 до 25 лет. Впоследствии в Одесском областном военкомате заявили, что мужчин моложе официального возраста призыва в 25 лет все равно могут мобилизовать в ВСУ, но для этого они должны иметь за плечами срочную службу, военную кафедру и владеть воинской специальностью. Как пояснили в военкомате, если ранее таких мужчин спасал статус "ограниченно годен", теперь, после его упразднения, ничто не мешает их мобилизации в ряды ВСУ. Депутат Верховной рады от партии "Голос" Роман Лозинский 18 июня заявил о необходимости нового снижения мобилизационного возраста на Украине. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240803/ukraina-1963818662.html

https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, сша, верховная рада украины, вооруженные силы украины