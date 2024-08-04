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В Московском зоопарке родился птенец одного из самых крупных видов журавлей - РИА Новости, 04.08.2024
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
10:04 04.08.2024 (обновлено: 10:45 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/ptenets-1963949921.html
В Московском зоопарке родился птенец одного из самых крупных видов журавлей
В Московском зоопарке родился птенец одного из самых крупных видов журавлей - РИА Новости, 04.08.2024
В Московском зоопарке родился птенец одного из самых крупных видов журавлей
В Московском зоопарке появился на свет птенец японского журавля — это один из самых крупных и эффектных видов журавлей, сообщается на сайте мэра и правительства РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T10:04
2024-08-04T10:45
хорошие новости
светлана акулова
московский зоопарк
москва
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Московском зоопарке появился на свет птенец японского журавля — это один из самых крупных и эффектных видов журавлей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Родители птенца — довольно возрастная пара. Самцу около 20 лет, самке — 30. Появление потомства у японских журавлей в таком солидном возрасте случается нечасто", — говорится в публикации.Журавленок родился 24 июня. По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, его пол определить пока нельзя — это делается только по анализу крови, но зоологи не хотят подвергать малыша стрессу и не берут его на руки. Кроме того, самец охраняет свое семейство и при приближении сотрудников начинает рычать и бросается в драку, добавила Акулова. Пару с птенцом можно увидеть в экспозиции "Японский дворик" рядом с переходом на новую территорию.
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светлана акулова, московский зоопарк, москва
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Москва
В Московском зоопарке родился птенец одного из самых крупных видов журавлей

В Московском зоопарке родился птенец японского журавля

© Фото : Пресс-служба Московского зоопаркаПтенец японского журавля, родившийся в Московском зоопарке
Птенец японского журавля, родившийся в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© Фото : Пресс-служба Московского зоопарка
Птенец японского журавля, родившийся в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Московском зоопарке появился на свет птенец японского журавля — это один из самых крупных и эффектных видов журавлей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Родители птенца — довольно возрастная пара. Самцу около 20 лет, самке — 30. Появление потомства у японских журавлей в таком солидном возрасте случается нечасто", — говорится в публикации.
© Фото : Пресс-служба Московского зоопаркаПтенец японского журавля, родившийся в Московском зоопарке
Птенец японского журавля, родившийся в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© Фото : Пресс-служба Московского зоопарка
Птенец японского журавля, родившийся в Московском зоопарке
Журавленок родился 24 июня. По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, его пол определить пока нельзя — это делается только по анализу крови, но зоологи не хотят подвергать малыша стрессу и не берут его на руки. Кроме того, самец охраняет свое семейство и при приближении сотрудников начинает рычать и бросается в драку, добавила Акулова.
Пару с птенцом можно увидеть в экспозиции "Японский дворик" рядом с переходом на новую территорию.
Китоглав - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
В Московском зоопарке впервые в России открыли вольер китоглавов
27 июня, 07:59
 
Хорошие новостиСветлана АкуловаМосковский зоопаркМосква
 
 
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