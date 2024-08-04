https://ria.ru/20240804/ptenets-1963949921.html

В Московском зоопарке родился птенец одного из самых крупных видов журавлей

В Московском зоопарке родился птенец одного из самых крупных видов журавлей - РИА Новости, 04.08.2024

В Московском зоопарке родился птенец одного из самых крупных видов журавлей

В Московском зоопарке появился на свет птенец японского журавля — это один из самых крупных и эффектных видов журавлей, сообщается на сайте мэра и правительства РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T10:04

2024-08-04T10:04

2024-08-04T10:45

хорошие новости

светлана акулова

московский зоопарк

москва

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Московском зоопарке появился на свет птенец японского журавля — это один из самых крупных и эффектных видов журавлей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Родители птенца — довольно возрастная пара. Самцу около 20 лет, самке — 30. Появление потомства у японских журавлей в таком солидном возрасте случается нечасто", — говорится в публикации.Журавленок родился 24 июня. По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, его пол определить пока нельзя — это делается только по анализу крови, но зоологи не хотят подвергать малыша стрессу и не берут его на руки. Кроме того, самец охраняет свое семейство и при приближении сотрудников начинает рычать и бросается в драку, добавила Акулова. Пару с птенцом можно увидеть в экспозиции "Японский дворик" рядом с переходом на новую территорию.

https://ria.ru/20240627/kitoglav-1955754676.html

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светлана акулова, московский зоопарк, москва