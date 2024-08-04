В Московском зоопарке родился птенец одного из самых крупных видов журавлей
В Московском зоопарке родился птенец японского журавля
© Фото : Пресс-служба Московского зоопаркаПтенец японского журавля, родившийся в Московском зоопарке
© Фото : Пресс-служба Московского зоопарка
Птенец японского журавля, родившийся в Московском зоопарке
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Московском зоопарке появился на свет птенец японского журавля — это один из самых крупных и эффектных видов журавлей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Родители птенца — довольно возрастная пара. Самцу около 20 лет, самке — 30. Появление потомства у японских журавлей в таком солидном возрасте случается нечасто", — говорится в публикации.
© Фото : Пресс-служба Московского зоопаркаПтенец японского журавля, родившийся в Московском зоопарке
© Фото : Пресс-служба Московского зоопарка
Птенец японского журавля, родившийся в Московском зоопарке
Журавленок родился 24 июня. По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, его пол определить пока нельзя — это делается только по анализу крови, но зоологи не хотят подвергать малыша стрессу и не берут его на руки. Кроме того, самец охраняет свое семейство и при приближении сотрудников начинает рычать и бросается в драку, добавила Акулова.
Пару с птенцом можно увидеть в экспозиции "Японский дворик" рядом с переходом на новую территорию.