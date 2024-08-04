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В ЕС призвали Венесуэлу обнародовать протоколы президентских выборов

В ЕС призвали Венесуэлу обнародовать протоколы президентских выборов - РИА Новости, 04.08.2024

В ЕС призвали Венесуэлу обнародовать протоколы президентских выборов

Испания, Италия, Франция, ФРГ, Нидерланды, Польша, Португалия в заявлении призвали Венесуэлу обнародовать все протоколы с избирательных участков для обеспечения РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T10:33

2024-08-04T10:33

2024-08-04T10:49

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Испания, Италия, Франция, ФРГ, Нидерланды, Польша, Португалия в заявлении призвали Венесуэлу обнародовать все протоколы с избирательных участков для обеспечения прозрачности голосования на президентских выборах, которые прошли в стране в конце июля. В совместном заявлении стран, опубликованном на сайте правительства Испании, выражается обеспокоенность "ситуацией в Венесуэле" после прошедших президентских выборов. "Мы просим власти Венесуэлы как можно скорее обнародовать все протоколы (с избирательных участков - ред.), чтобы гарантировать полную прозрачность и честность избирательного процесса.... Эта проверка необходима для признания воли венесуэльского народа", - говорится в совместном заявлении стран. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между силовиками и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, были уничтожены более 250 опорных пунктов полиции, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежи. Мадуро 31 июля сообщил, что правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме, еще тысячу участников беспорядков до сих пор разыскивают.

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в мире, венесуэла, испания, италия, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024, евросоюз