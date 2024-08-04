https://ria.ru/20240804/protesty-1964021710.html

МИД России призвал Британию не применять насилие против протестующих

МИД России призвал Британию не применять насилие против протестующих - РИА Новости, 04.08.2024

МИД России призвал Британию не применять насилие против протестующих

Москва призывает Лондон воздерживаться от необоснованного применения насилия в отношение протестующих, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T19:35

2024-08-04T19:35

2024-08-04T19:36

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Москва призывает Лондон воздерживаться от необоснованного применения насилия в отношение протестующих, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя начавшуюся волну протестов в Британии. "Мы часто слышим из Британии беспочвенные обвинения в адрес нашей страны в подавлении инакомыслия и цензуре, а также громкие призывы к обеспечению демократии и соблюдению прав человека. Однако в данном случае именно британские власти и полиция должны действовать исключительно на основании законов. Напоминаем, что граждане имеют полное право на выражение несогласия с политикой властей", - говорится в комментарии Захаровой на сайте ведомства. "В связи с этим призываем Лондон воздерживаться от необоснованного и непропорционального применения насилия в отношении протестующих и обеспечить соблюдение права британцев на свободу собраний", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ. Россия не вмешивается во внутренние дела иностранных государств, воздерживается от навязчивых наставлений по разрешению внутренних проблем и кризисов, указала Захарова. "Напротив, такой политикой занимаются как раз западные страны во главе с США, которым следовало бы обращать больше внимания на собственные серьезные проблемы вместо того, чтобы заниматься подрывом стабильности в мире", - добавила она. В субботу телеканал ITV сообщал о начале протестных акций с участием сотен людей в нескольких городах Великобритании, в том числе в Манчестере, Лидсе, Белфасте и других городах. В воскресенье телеканал SkyNews сообщил о том, что в связи с беспорядками по всей стране были задержаны более 90 человек. Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. Полицейские подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение произошло во время занятий для детей по танцам и йоге. Реакция жителей Саутпорта, Лондона и еще ряда городов на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый - беженец. Позднее телеканал Sky News сообщил, что виновник нападения оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ увидел в разжигании ультраправых протестов якобы российский след. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии.

https://ria.ru/20240804/britanija-1963972329.html

https://ria.ru/20240804/protesty-1964007632.html

https://ria.ru/20240802/prigovor-1963697914.html

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в мире, россия, лондон, москва, мария захарова, лига английской обороны