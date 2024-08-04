https://ria.ru/20240804/protesty-1964007632.html

Протестующие в Британии атаковали отель, где могут проживать мигранты

Протестующие в Британии атаковали отель, где могут проживать мигранты - РИА Новости, 04.08.2024

Протестующие в Британии атаковали отель, где могут проживать мигранты

Протестующие в ходе массовых беспорядков, вызванных протестами против наплыва нелегальных мигрантов, атакуют здание отеля Holiday Inn Express в английском... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T17:35

2024-08-04T17:35

2024-08-04T17:36

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Протестующие в ходе массовых беспорядков, вызванных протестами против наплыва нелегальных мигрантов, атакуют здание отеля Holiday Inn Express в английском городе Ротерем, где предположительно размещены мигранты, сообщает издание Guardian. "В ходе беспорядков возле отеля в Ротереме, где, как полагают, разместили просителей убежища, были разбиты окна", - говорится в сообщении. Люди в масках также закатили в здание горящий мусорный бак, а полицейских, выстроившихся перед отелем, забросали различными предметами, в том числе ветками и стульями. Как сообщает телеканал Sky News, по меньшей мере один сотрудник полиции, находившийся у отеля, пострадал. Ранее телеканал сообщил о более 90 задержанных по всей стране в связи с беспорядками. В субботу телеканал ITV сообщал о начале протестных акций с участием сотен людей в нескольких городах Великобритании, в том числе в Манчестере, Лидсе, Белфасте и других городах. Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. Полицейские подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение произошло во время занятий для детей по танцам и йоге. Реакция жителей Саутпорта, Лондона и еще ряда городов на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый - беженец. Позднее телеканал Sky News сообщил, что виновник нападения оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ увидел в разжигании ультраправых протестов якобы российский след. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии.

https://ria.ru/20240804/britanija-1963972329.html

https://ria.ru/20240803/britanija-1963806964.html

https://ria.ru/20240802/prigovor-1963697914.html

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в мире, лондон, россия, великобритания, лига английской обороны