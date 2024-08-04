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Протестующие в Британии атаковали отель, где могут проживать мигранты - РИА Новости, 04.08.2024
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17:35 04.08.2024 (обновлено: 17:36 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/protesty-1964007632.html
Протестующие в Британии атаковали отель, где могут проживать мигранты
Протестующие в Британии атаковали отель, где могут проживать мигранты - РИА Новости, 04.08.2024
Протестующие в Британии атаковали отель, где могут проживать мигранты
Протестующие в ходе массовых беспорядков, вызванных протестами против наплыва нелегальных мигрантов, атакуют здание отеля Holiday Inn Express в английском... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T17:35
2024-08-04T17:36
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Протестующие в ходе массовых беспорядков, вызванных протестами против наплыва нелегальных мигрантов, атакуют здание отеля Holiday Inn Express в английском городе Ротерем, где предположительно размещены мигранты, сообщает издание Guardian. "В ходе беспорядков возле отеля в Ротереме, где, как полагают, разместили просителей убежища, были разбиты окна", - говорится в сообщении. Люди в масках также закатили в здание горящий мусорный бак, а полицейских, выстроившихся перед отелем, забросали различными предметами, в том числе ветками и стульями. Как сообщает телеканал Sky News, по меньшей мере один сотрудник полиции, находившийся у отеля, пострадал. Ранее телеканал сообщил о более 90 задержанных по всей стране в связи с беспорядками. В субботу телеканал ITV сообщал о начале протестных акций с участием сотен людей в нескольких городах Великобритании, в том числе в Манчестере, Лидсе, Белфасте и других городах. Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. Полицейские подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение произошло во время занятий для детей по танцам и йоге. Реакция жителей Саутпорта, Лондона и еще ряда городов на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый - беженец. Позднее телеканал Sky News сообщил, что виновник нападения оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ увидел в разжигании ультраправых протестов якобы российский след. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии.
https://ria.ru/20240804/britanija-1963972329.html
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в мире, лондон, россия, великобритания, лига английской обороны
В мире, Лондон, Россия, Великобритания, Лига английской обороны
Протестующие в Британии атаковали отель, где могут проживать мигранты

Guardian: протестующие в Британии атакуют отель, где могут проживать мигранты

© AFP 2024 / Peter PowellПолицейские во время акции протеста в Великобритании
Полицейские во время акции протеста в Великобритании - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© AFP 2024 / Peter Powell
Полицейские во время акции протеста в Великобритании
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Протестующие в ходе массовых беспорядков, вызванных протестами против наплыва нелегальных мигрантов, атакуют здание отеля Holiday Inn Express в английском городе Ротерем, где предположительно размещены мигранты, сообщает издание Guardian.
"В ходе беспорядков возле отеля в Ротереме, где, как полагают, разместили просителей убежища, были разбиты окна", - говорится в сообщении.
Полицейские сталкиваются с протестующими во время акции в Бристоле. 3 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
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Вчера, 12:55
Люди в масках также закатили в здание горящий мусорный бак, а полицейских, выстроившихся перед отелем, забросали различными предметами, в том числе ветками и стульями.
Как сообщает телеканал Sky News, по меньшей мере один сотрудник полиции, находившийся у отеля, пострадал.
Ранее телеканал сообщил о более 90 задержанных по всей стране в связи с беспорядками.
В субботу телеканал ITV сообщал о начале протестных акций с участием сотен людей в нескольких городах Великобритании, в том числе в Манчестере, Лидсе, Белфасте и других городах.
Полицейские в Британии - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
В Британии в ходе беспорядков пострадали трое полицейских
3 августа, 02:57
Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. Полицейские подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение произошло во время занятий для детей по танцам и йоге.
Реакция жителей Саутпорта, Лондона и еще ряда городов на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый - беженец. Позднее телеканал Sky News сообщил, что виновник нападения оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ увидел в разжигании ультраправых протестов якобы российский след. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии.
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2 августа, 14:49
 
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