https://ria.ru/20240804/primore-1963984577.html

В приморском селе восстановили электроснабжение после падения моста

В приморском селе восстановили электроснабжение после падения моста - РИА Новости, 04.08.2024

В приморском селе восстановили электроснабжение после падения моста

Электроснабжение восстановили в приморском селе Фурманово, отрезанном от транспортного сообщения после падения моста из-за ливней, рассказала РИА Новости глава... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T14:11

2024-08-04T14:11

2024-08-04T14:11

происшествия

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/04/1963949117_0:0:1267:712_1920x0_80_0_0_5b300d8f7378df240be36aaef51f989e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Электроснабжение восстановили в приморском селе Фурманово, отрезанном от транспортного сообщения после падения моста из-за ливней, рассказала РИА Новости глава Ольгинского муниципального округа Екатерина Ванникова. Ранее она сообщала, что на 15-м километре со стороны Михайловки после дождей упал мост, спасатели организуют лодочную переправу. Глава округа также уточнила РИА Новости, что после этого села Михайловка и Фурманово остались без транспортного сообщения, а после падения деревьев на провода в Фурманово отсутствует свет. Энергетики восстанавливают электроснабжение. "В селе Фурманово электроснабжение восстановлено", - сказала Ванникова. На прошлой и текущей неделе в регионе прошли сильные дожди, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на пятницу и субботу. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. По информации правительства Приморья на вечер воскресенья, ливни нарушили транспортное сообщение с 23 населенными пунктами в восьми муниципалитетах края, подтоплен 261 участок. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в селах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья.

https://ria.ru/20240801/dagestan-1963344621.html

https://ria.ru/20240603/most-1950082501.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, наводнения в россии — 2024