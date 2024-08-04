Рейтинг@Mail.ru
В приморском селе восстановили электроснабжение после падения моста - РИА Новости, 04.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/primore-1963984577.html
В приморском селе восстановили электроснабжение после падения моста
В приморском селе восстановили электроснабжение после падения моста - РИА Новости, 04.08.2024
В приморском селе восстановили электроснабжение после падения моста
Электроснабжение восстановили в приморском селе Фурманово, отрезанном от транспортного сообщения после падения моста из-за ливней, рассказала РИА Новости глава... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T14:11
2024-08-04T14:11
происшествия
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/04/1963949117_0:0:1267:712_1920x0_80_0_0_5b300d8f7378df240be36aaef51f989e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Электроснабжение восстановили в приморском селе Фурманово, отрезанном от транспортного сообщения после падения моста из-за ливней, рассказала РИА Новости глава Ольгинского муниципального округа Екатерина Ванникова. Ранее она сообщала, что на 15-м километре со стороны Михайловки после дождей упал мост, спасатели организуют лодочную переправу. Глава округа также уточнила РИА Новости, что после этого села Михайловка и Фурманово остались без транспортного сообщения, а после падения деревьев на провода в Фурманово отсутствует свет. Энергетики восстанавливают электроснабжение. "В селе Фурманово электроснабжение восстановлено", - сказала Ванникова. На прошлой и текущей неделе в регионе прошли сильные дожди, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на пятницу и субботу. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. По информации правительства Приморья на вечер воскресенья, ливни нарушили транспортное сообщение с 23 населенными пунктами в восьми муниципалитетах края, подтоплен 261 участок. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в селах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья.
https://ria.ru/20240801/dagestan-1963344621.html
https://ria.ru/20240603/most-1950082501.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/04/1963949117_155:0:1104:712_1920x0_80_0_0_e3e23791fd36cacba6d607c3d387eea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Наводнения в России — 2024
В приморском селе восстановили электроснабжение после падения моста

В Приморье в селе Фурманово восстановили электроснабжение после падения моста

© Екатерина Ванникова/TelegramМесто происшествия, где в результате сильных дождей упал мост в селе Михайловка Ольгинского округа Приморья
Место происшествия, где в результате сильных дождей упал мост в селе Михайловка Ольгинского округа Приморья - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© Екатерина Ванникова/Telegram
Место происшествия, где в результате сильных дождей упал мост в селе Михайловка Ольгинского округа Приморья
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Электроснабжение восстановили в приморском селе Фурманово, отрезанном от транспортного сообщения после падения моста из-за ливней, рассказала РИА Новости глава Ольгинского муниципального округа Екатерина Ванникова.
Ранее она сообщала, что на 15-м километре со стороны Михайловки после дождей упал мост, спасатели организуют лодочную переправу. Глава округа также уточнила РИА Новости, что после этого села Михайловка и Фурманово остались без транспортного сообщения, а после падения деревьев на провода в Фурманово отсутствует свет. Энергетики восстанавливают электроснабжение.
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
В Рутульском районе Дагестана восстановили электроснабжение
1 августа, 07:09
«
"В селе Фурманово электроснабжение восстановлено", - сказала Ванникова.
На прошлой и текущей неделе в регионе прошли сильные дожди, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на пятницу и субботу. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. По информации правительства Приморья на вечер воскресенья, ливни нарушили транспортное сообщение с 23 населенными пунктами в восьми муниципалитетах края, подтоплен 261 участок. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в селах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья.
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
В Бурятии восстановили движение по ранее разрушенному мосту
3 июня, 06:39
 
ПроисшествияНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала