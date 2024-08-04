https://ria.ru/20240804/primore-1963984577.html
В приморском селе восстановили электроснабжение после падения моста
В приморском селе восстановили электроснабжение после падения моста - РИА Новости, 04.08.2024
В приморском селе восстановили электроснабжение после падения моста
Электроснабжение восстановили в приморском селе Фурманово, отрезанном от транспортного сообщения после падения моста из-за ливней, рассказала РИА Новости глава... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T14:11
2024-08-04T14:11
2024-08-04T14:11
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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Электроснабжение восстановили в приморском селе Фурманово, отрезанном от транспортного сообщения после падения моста из-за ливней, рассказала РИА Новости глава Ольгинского муниципального округа Екатерина Ванникова. Ранее она сообщала, что на 15-м километре со стороны Михайловки после дождей упал мост, спасатели организуют лодочную переправу. Глава округа также уточнила РИА Новости, что после этого села Михайловка и Фурманово остались без транспортного сообщения, а после падения деревьев на провода в Фурманово отсутствует свет. Энергетики восстанавливают электроснабжение. "В селе Фурманово электроснабжение восстановлено", - сказала Ванникова. На прошлой и текущей неделе в регионе прошли сильные дожди, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на пятницу и субботу. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. По информации правительства Приморья на вечер воскресенья, ливни нарушили транспортное сообщение с 23 населенными пунктами в восьми муниципалитетах края, подтоплен 261 участок. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в селах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья.
https://ria.ru/20240801/dagestan-1963344621.html
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происшествия, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Наводнения в России — 2024
В приморском селе восстановили электроснабжение после падения моста
В Приморье в селе Фурманово восстановили электроснабжение после падения моста
ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Электроснабжение восстановили в приморском селе Фурманово, отрезанном от транспортного сообщения после падения моста из-за ливней, рассказала РИА Новости глава Ольгинского муниципального округа Екатерина Ванникова.
Ранее она сообщала, что на 15-м километре со стороны Михайловки после дождей упал мост, спасатели организуют лодочную переправу. Глава округа также уточнила РИА Новости, что после этого села Михайловка и Фурманово остались без транспортного сообщения, а после падения деревьев на провода в Фурманово отсутствует свет. Энергетики восстанавливают электроснабжение.
«
"В селе Фурманово электроснабжение восстановлено", - сказала Ванникова.
На прошлой и текущей неделе в регионе прошли сильные дожди, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на пятницу и субботу. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. По информации правительства Приморья на вечер воскресенья, ливни нарушили транспортное сообщение с 23 населенными пунктами в восьми муниципалитетах края, подтоплен 261 участок. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в селах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья.