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В Приморье нашли тела трех человек, утонувших при попадании в шлюз
В Приморье нашли тела трех человек, утонувших при попадании в шлюз - РИА Новости, 04.08.2024
В Приморье нашли тела трех человек, утонувших при попадании в шлюз
В Приморье нашли тела трех человек, которые утонули при попадании в шлюз во время сплава на сапбордах по озеру, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T10:37
2024-08-04T10:37
2024-08-04T16:23
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг — РИА Новости. В Приморье нашли тела трех человек, которые утонули при попадании в шлюз во время сплава на сапбордах по озеру, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре."Тела трех человек, пропавших на Цинковом озере, обнаружены, поисково-спасательные мероприятия завершены", — сказал собеседник агентства.По данным регионального управления Следственного комитета, 3 августа две женщины с дочерями катались на надувных сапбордах по Цинковому озеру на окраине поселка Хрустальный и попали в шлюзовую систему сброса воды. Им пытались помочь их мужья, в результате две женщины и один из мужчин утонули. Одну девочку 12 лет в тяжелом состоянии доставили в больницу. Вторую мать успела высадить на берег перед случившимся.Следователи проводят проверку.
https://ria.ru/20240621/podrostki-1954643502.html
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приморский край
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происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В Приморье нашли тела трех человек, утонувших при попадании в шлюз
В Приморье нашли тела трех человек, утонувших при попадании в шлюз сброса воды