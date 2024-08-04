https://ria.ru/20240804/primore-1963954056.html

В Приморье нашли тела трех человек, утонувших при попадании в шлюз

В Приморье нашли тела трех человек, утонувших при попадании в шлюз - РИА Новости, 04.08.2024

В Приморье нашли тела трех человек, утонувших при попадании в шлюз

В Приморье нашли тела трех человек, которые утонули при попадании в шлюз во время сплава на сапбордах по озеру, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T10:37

2024-08-04T10:37

2024-08-04T16:23

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг — РИА Новости. В Приморье нашли тела трех человек, которые утонули при попадании в шлюз во время сплава на сапбордах по озеру, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре."Тела трех человек, пропавших на Цинковом озере, обнаружены, поисково-спасательные мероприятия завершены", — сказал собеседник агентства.По данным регионального управления Следственного комитета, 3 августа две женщины с дочерями катались на надувных сапбордах по Цинковому озеру на окраине поселка Хрустальный и попали в шлюзовую систему сброса воды. Им пытались помочь их мужья, в результате две женщины и один из мужчин утонули. Одну девочку 12 лет в тяжелом состоянии доставили в больницу. Вторую мать успела высадить на берег перед случившимся.Следователи проводят проверку.

https://ria.ru/20240621/podrostki-1954643502.html

https://ria.ru/20240617/mchs-1953356199.html

приморский край

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происшествия, приморский край