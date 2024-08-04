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В Петербурге дому с поврежденной стеной не грозит обрушение
В Петербурге дому с поврежденной стеной не грозит обрушение - РИА Новости, 04.08.2024
В Петербурге дому с поврежденной стеной не грозит обрушение
Жилому дому в Петроградском районе Санкт-Петербурга, капитальный ремонт которого привел к повреждению стены, не грозит обрушение, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T19:22
2024-08-04T19:22
2024-08-04T19:22
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Жилому дому в Петроградском районе Санкт-Петербурга, капитальный ремонт которого привел к повреждению стены, не грозит обрушение, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Ранее в воскресенье городской главк СК РФ информировал, что капитальный ремонт дома на улице Большая Зеленина привел к повреждению стены. Пострадавших нет, из дома эвакуировали около 30 жильцов. ГСУСК и прокуратура Петербурга организовали проверки. "Пострадавших нет. Угрозы обрушения здания нет. Сейчас проводятся необходимые обследования, в дальнейшем начнется проектирование аварийных работ", – сказал вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин, слова которого приводятся в сообщении. По информации чиновника, при капремонте дома на Большой Зелениной, 1/44 "в контролируемом режиме произошло оседание деформированных конструкций". Так, в процессе работ произошло отслоение пола от стены и оседание старой кирпичной кладки. Как уточняется, несмотря на то, что капитальный ремонт проводится в расселенной части здания, жильцы боковых частей дома временно расселены и обеспечены всем необходимым, заключают городские власти.
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге дому с поврежденной стеной не грозит обрушение
В Петербурге дому, где повредили стену при капремонте, не грозит обрушение