https://ria.ru/20240804/polsha-1964004755.html

В Польше резко вырос уровень заболеваемости корью и коклюшем

В Польше резко вырос уровень заболеваемости корью и коклюшем - РИА Новости, 04.08.2024

В Польше резко вырос уровень заболеваемости корью и коклюшем

Уровень заболеваемости корью и коклюшем в Польше возрос в десятки раз, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T17:17

2024-08-04T17:17

2024-08-04T17:17

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ВАРШАВА, 4 авг - РИА Новости. Уровень заболеваемости корью и коклюшем в Польше возрос в десятки раз, сообщает радиостанция RMF FM. "С начала года в нашей стране зарегистрировано 246 случаев кори. Это в 10 раз больше, чем год назад. Случаев заражения коклюшем было более 8 тысяч, что в 16 раз больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении. Среди причин такого роста заболеваемости польские СМИ отмечают растущее количество путешествий, однако неофициально, по информации СМИ, польские медики высказывают мнение, что негативное влияние на ситуацию оказывает массовое прибытие в Польшу граждан Украины, где вакцинация не обязательна.

https://ria.ru/20231205/kor-1914000318.html

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в мире, польша, украина