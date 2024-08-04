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В Польше резко вырос уровень заболеваемости корью и коклюшем - РИА Новости, 04.08.2024
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17:17 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/polsha-1964004755.html
В Польше резко вырос уровень заболеваемости корью и коклюшем
В Польше резко вырос уровень заболеваемости корью и коклюшем - РИА Новости, 04.08.2024
В Польше резко вырос уровень заболеваемости корью и коклюшем
Уровень заболеваемости корью и коклюшем в Польше возрос в десятки раз, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T17:17
2024-08-04T17:17
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ВАРШАВА, 4 авг - РИА Новости. Уровень заболеваемости корью и коклюшем в Польше возрос в десятки раз, сообщает радиостанция RMF FM. "С начала года в нашей стране зарегистрировано 246 случаев кори. Это в 10 раз больше, чем год назад. Случаев заражения коклюшем было более 8 тысяч, что в 16 раз больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении. Среди причин такого роста заболеваемости польские СМИ отмечают растущее количество путешествий, однако неофициально, по информации СМИ, польские медики высказывают мнение, что негативное влияние на ситуацию оказывает массовое прибытие в Польшу граждан Украины, где вакцинация не обязательна.
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в мире, польша, украина
В мире, Польша, Украина
В Польше резко вырос уровень заболеваемости корью и коклюшем

В Польше в десятки раз возрос уровень заболеваемости корью и коклюшем

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЦентральная площадь в Старом городе Варшавы
Центральная площадь в Старом городе Варшавы - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Центральная площадь в Старом городе Варшавы. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 авг - РИА Новости. Уровень заболеваемости корью и коклюшем в Польше возрос в десятки раз, сообщает радиостанция RMF FM.
"С начала года в нашей стране зарегистрировано 246 случаев кори. Это в 10 раз больше, чем год назад. Случаев заражения коклюшем было более 8 тысяч, что в 16 раз больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.
Среди причин такого роста заболеваемости польские СМИ отмечают растущее количество путешествий, однако неофициально, по информации СМИ, польские медики высказывают мнение, что негативное влияние на ситуацию оказывает массовое прибытие в Польшу граждан Украины, где вакцинация не обязательна.
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