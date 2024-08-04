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Москвичей предупредили о грозе и ливне - РИА Новости, 04.08.2024
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12:28 04.08.2024
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Москвичей предупредили о грозе и ливне
Москвичей предупредили о грозе и ливне - РИА Новости, 04.08.2024
Москвичей предупредили о грозе и ливне
Спасатели предупредили о ливне, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду в Москве до 21.00 воскресенья, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T12:28
2024-08-04T12:28
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду в Москве до 21.00 воскресенья, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие два часа с сохранением до 21.00 4 августа в Москве местами ожидается кратковременный дождь, местами ливень, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Аналогичное предупреждение опубликовано на сайте подмосковного главка МЧС России. Спасатели призывают водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений; парковаться вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Погода
Москвичей предупредили о грозе и ливне

МЧС предупредило о ливне, грозе и ветре в Москве в воскресенье

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду в Москве до 21.00 воскресенья, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие два часа с сохранением до 21.00 4 августа в Москве местами ожидается кратковременный дождь, местами ливень, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Аналогичное предупреждение опубликовано на сайте подмосковного главка МЧС России.
Спасатели призывают водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений; парковаться вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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ОбществоМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГидрометцентрПогода
 
 
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