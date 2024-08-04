https://ria.ru/20240804/pogoda-1963948960.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 04.08.2024
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T09:53
2024-08-04T09:53
2024-08-04T09:53
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится ложбиной циклона, сопровождаемой грядой кучево-дождевых облаков и мозаичных гроз при температурном фоне, соответствующем норме климата. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха в столице - плюс 22 - плюс 24 градуса, по области - плюс 20 - плюс 25", - рассказал он. Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный и северо-западный со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 740 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240801/sinoptik-1963353484.html
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
В Москве в воскресенье ожидаются дождь, гроза и до 24 градусов тепла
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится ложбиной циклона, сопровождаемой грядой кучево-дождевых облаков и мозаичных гроз при температурном фоне, соответствующем норме климата. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха в столице - плюс 22 - плюс 24 градуса, по области - плюс 20 - плюс 25", - рассказал он.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный и северо-западный со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 740 миллиметров ртутного столба.