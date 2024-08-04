https://ria.ru/20240804/podpole-1963931392.html

Присягу мобилизованного ВСУ из Харькова напечатали с ошибками

Присягу мобилизованного ВСУ из Харькова напечатали с ошибками - РИА Новости, 04.08.2024

Присягу мобилизованного ВСУ из Харькова напечатали с ошибками

Мобилизованный ВСУ из Харькова сообщил российским подпольщикам, что присяга, которую дали зачитывать бойцам его подразделения, была напечатана с ошибками,... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T03:31

2024-08-04T03:31

2024-08-04T04:13

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

сергей лебедев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927981527_210:398:2858:1888_1920x0_80_0_0_392de07814c849731b0c1f63a973cff8.jpg

ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Мобилизованный ВСУ из Харькова сообщил российским подпольщикам, что присяга, которую дали зачитывать бойцам его подразделения, была напечатана с ошибками, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Харьковчанин, которого 25 июля поймали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат) по дороге в магазин, на условии анонимности написал Лебедеву о том, что происходит с мужчинами призывного возраста после попадания в ТЦК. Ранее он сообщал о наличии ВИЧ-инфицированных среди призывников в ТЦК, об отсутствии солдатской обуви необходимого размера для вновь прибывших мобилизованных. "Присяга три дня спустя (после насильственной доставки в ТЦК - ред.). Присяга "українському народові" и "територіальної цілісності" (украинскому народу и территориальной целостности - ред.) - с опечатками. Трое отпросились из строя - стоять больно. Их выпустили. "Кент" (приятель - ред.) упал в обморок в строю. Медики пошушукались - унесли. Поздравляю, ты солдат ЗСУ, найкращої армії у світі (ВСУ, лучшей армии в мире - ред.)", - сообщил мобилизованный.

https://ria.ru/20240518/ukraina-1946831368.html

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьков, сергей лебедев, вооруженные силы украины