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Присягу мобилизованного ВСУ из Харькова напечатали с ошибками
Присягу мобилизованного ВСУ из Харькова напечатали с ошибками - РИА Новости, 04.08.2024
Присягу мобилизованного ВСУ из Харькова напечатали с ошибками
Мобилизованный ВСУ из Харькова сообщил российским подпольщикам, что присяга, которую дали зачитывать бойцам его подразделения, была напечатана с ошибками,... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T03:31
2024-08-04T03:31
2024-08-04T04:13
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Мобилизованный ВСУ из Харькова сообщил российским подпольщикам, что присяга, которую дали зачитывать бойцам его подразделения, была напечатана с ошибками, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Харьковчанин, которого 25 июля поймали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат) по дороге в магазин, на условии анонимности написал Лебедеву о том, что происходит с мужчинами призывного возраста после попадания в ТЦК. Ранее он сообщал о наличии ВИЧ-инфицированных среди призывников в ТЦК, об отсутствии солдатской обуви необходимого размера для вновь прибывших мобилизованных. "Присяга три дня спустя (после насильственной доставки в ТЦК - ред.). Присяга "українському народові" и "територіальної цілісності" (украинскому народу и территориальной целостности - ред.) - с опечатками. Трое отпросились из строя - стоять больно. Их выпустили. "Кент" (приятель - ред.) упал в обморок в строю. Медики пошушукались - унесли. Поздравляю, ты солдат ЗСУ, найкращої армії у світі (ВСУ, лучшей армии в мире - ред.)", - сообщил мобилизованный.
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в мире, харьков, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Присягу мобилизованного ВСУ из Харькова напечатали с ошибками
Подполье: ВСУ напечатали присягу мобилизованным с грамматическими ошибками
ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Мобилизованный ВСУ из Харькова сообщил российским подпольщикам, что присяга, которую дали зачитывать бойцам его подразделения, была напечатана с ошибками, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Харьковчанин, которого 25 июля поймали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат) по дороге в магазин, на условии анонимности написал Лебедеву о том, что происходит с мужчинами призывного возраста после попадания в ТЦК. Ранее он сообщал о наличии ВИЧ-инфицированных среди призывников в ТЦК, об отсутствии солдатской обуви необходимого размера для вновь прибывших мобилизованных.
"Присяга три дня спустя (после насильственной доставки в ТЦК - ред.). Присяга "українському народові" и "територіальної цілісності" (украинскому народу и территориальной целостности - ред.) - с опечатками. Трое отпросились из строя - стоять больно. Их выпустили. "Кент" (приятель - ред.) упал в обморок в строю. Медики пошушукались - унесли. Поздравляю, ты солдат ЗСУ, найкращої армії у світі (ВСУ, лучшей армии в мире - ред.)", - сообщил мобилизованный.