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Присягу мобилизованного ВСУ из Харькова напечатали с ошибками - РИА Новости, 04.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:31 04.08.2024 (обновлено: 04:13 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/podpole-1963931392.html
Присягу мобилизованного ВСУ из Харькова напечатали с ошибками
Присягу мобилизованного ВСУ из Харькова напечатали с ошибками - РИА Новости, 04.08.2024
Присягу мобилизованного ВСУ из Харькова напечатали с ошибками
Мобилизованный ВСУ из Харькова сообщил российским подпольщикам, что присяга, которую дали зачитывать бойцам его подразделения, была напечатана с ошибками,... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T03:31
2024-08-04T04:13
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Мобилизованный ВСУ из Харькова сообщил российским подпольщикам, что присяга, которую дали зачитывать бойцам его подразделения, была напечатана с ошибками, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Харьковчанин, которого 25 июля поймали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат) по дороге в магазин, на условии анонимности написал Лебедеву о том, что происходит с мужчинами призывного возраста после попадания в ТЦК. Ранее он сообщал о наличии ВИЧ-инфицированных среди призывников в ТЦК, об отсутствии солдатской обуви необходимого размера для вновь прибывших мобилизованных. "Присяга три дня спустя (после насильственной доставки в ТЦК - ред.). Присяга "українському народові" и "територіальної цілісності" (украинскому народу и территориальной целостности - ред.) - с опечатками. Трое отпросились из строя - стоять больно. Их выпустили. "Кент" (приятель - ред.) упал в обморок в строю. Медики пошушукались - унесли. Поздравляю, ты солдат ЗСУ, найкращої армії у світі (ВСУ, лучшей армии в мире - ред.)", - сообщил мобилизованный.
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в мире, харьков, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Присягу мобилизованного ВСУ из Харькова напечатали с ошибками

Подполье: ВСУ напечатали присягу мобилизованным с грамматическими ошибками

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Мобилизованный ВСУ из Харькова сообщил российским подпольщикам, что присяга, которую дали зачитывать бойцам его подразделения, была напечатана с ошибками, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Харьковчанин, которого 25 июля поймали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат) по дороге в магазин, на условии анонимности написал Лебедеву о том, что происходит с мужчинами призывного возраста после попадания в ТЦК. Ранее он сообщал о наличии ВИЧ-инфицированных среди призывников в ТЦК, об отсутствии солдатской обуви необходимого размера для вновь прибывших мобилизованных.
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"Присяга три дня спустя (после насильственной доставки в ТЦК - ред.). Присяга "українському народові" и "територіальної цілісності" (украинскому народу и территориальной целостности - ред.) - с опечатками. Трое отпросились из строя - стоять больно. Их выпустили. "Кент" (приятель - ред.) упал в обморок в строю. Медики пошушукались - унесли. Поздравляю, ты солдат ЗСУ, найкращої армії у світі (ВСУ, лучшей армии в мире - ред.)", - сообщил мобилизованный.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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