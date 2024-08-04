https://ria.ru/20240804/peterburg-1964005459.html

В Петербурге водитель на тротуаре столкнулся со светофорной стойкой

В Петербурге водитель на тротуаре столкнулся со светофорной стойкой - РИА Новости, 04.08.2024

В Петербурге водитель на тротуаре столкнулся со светофорной стойкой

Водитель в Приморском районе Санкт-Петербурга на тротуаре столкнулся со светофорной стойкой, которая при падении травмировала школьницу на пешеходном переходе,... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T17:23

2024-08-04T17:23

2024-08-04T17:27

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Водитель в Приморском районе Санкт-Петербурга на тротуаре столкнулся со светофорной стойкой, которая при падении травмировала школьницу на пешеходном переходе, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, ДТП произошло накануне утром на проспекте Королева. "Двадцатичетырехлетний водитель, управляя автомобилем "ГАЗ АФ", двигаясь по тротуару, совершил наезд на светофорную стойку с дорожными знаками, которая упала на 13-летнюю ученицу 7 класса, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу в сопровождении взрослых, на разрешающий сигнал светофора", - говорится в сообщении. В результате ДТП девочка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. В отношении водителя составлен административный протокол по статье о нарушении правил дорожного движения. Как уточняют в полиции, с начала 2024 года он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД уже 14 раз.

https://ria.ru/20240321/avariya-1934785109.html

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санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, россия