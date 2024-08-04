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Эксперт назвала размер средней пенсии в России - РИА Новости, 04.08.2024
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02:53 04.08.2024 (обновлено: 04:02 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/pensiya-1963929429.html
Эксперт назвала размер средней пенсии в России
Эксперт назвала размер средней пенсии в России - РИА Новости, 04.08.2024
Эксперт назвала размер средней пенсии в России
Средняя пенсия в России на 1 апреля составляла 20 941 рубль, у работающих пенсионеров она находится на уровне 17 484 рублей, а у неработающих – 21 751 рубль,... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T02:53
2024-08-04T04:02
общество
россия
чукотский автономный округ
камчатский край
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Средняя пенсия в России на 1 апреля составляла 20 941 рубль, у работающих пенсионеров она находится на уровне 17 484 рублей, а у неработающих – 21 751 рубль, рассказала РИА Новости заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская. "Средний размер пенсии на 1 апреля 2024 года по данным Росстата составил 20 941 рубль. При этом у работающих пенсионеров пенсия равна 17 484,71 рубля, у неработающих – 21 751,48 рубля. На эту дату количество пенсионеров в России составило 40 982 100 человек. Из них 18,99% – работающие пенсионеры", - сказала Подольская. Она отметила, что пенсию по старости сегодня получают 81,31% пенсионеров. Выплаты неработающим пенсионерам по всем видам пенсионного обеспечения выше, чем работающим, за исключением выплат пенсий по выслуге лет. Эксперт уточнила, что размер средних пенсий в зависимости от региона может отличаться в 2-2,2 раза. "За счет "северных надбавок" самые высокие пенсии в Чукотском автономном округе – 33,4 тысячи рублей, Камчатском крае – 30,2 тысячи рублей и Магаданской области – 30 тысяч рублей. Самые низкие пенсии в Республике Дагестан – 15,3 тысячи рублей", - добавила Подольская.
https://ria.ru/20240801/pensiya-1950456101.html
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чукотский автономный округ
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общество, россия, чукотский автономный округ, камчатский край, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Россия, Чукотский автономный округ, Камчатский край, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Эксперт назвала размер средней пенсии в России

Эксперт Подольская: средняя пенсия в России на 1 апреля составляла 20 941 рубль

© iStock.com / Denis VostrikovПенсионер пересчитывает деньги
Пенсионер пересчитывает деньги - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© iStock.com / Denis Vostrikov
Пенсионер пересчитывает деньги. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Средняя пенсия в России на 1 апреля составляла 20 941 рубль, у работающих пенсионеров она находится на уровне 17 484 рублей, а у неработающих – 21 751 рубль, рассказала РИА Новости заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.
"Средний размер пенсии на 1 апреля 2024 года по данным Росстата составил 20 941 рубль. При этом у работающих пенсионеров пенсия равна 17 484,71 рубля, у неработающих – 21 751,48 рубля. На эту дату количество пенсионеров в России составило 40 982 100 человек. Из них 18,99% – работающие пенсионеры", - сказала Подольская.
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Она отметила, что пенсию по старости сегодня получают 81,31% пенсионеров. Выплаты неработающим пенсионерам по всем видам пенсионного обеспечения выше, чем работающим, за исключением выплат пенсий по выслуге лет. Эксперт уточнила, что размер средних пенсий в зависимости от региона может отличаться в 2-2,2 раза.
"За счет "северных надбавок" самые высокие пенсии в Чукотском автономном округе – 33,4 тысячи рублей, Камчатском крае – 30,2 тысячи рублей и Магаданской области – 30 тысяч рублей. Самые низкие пенсии в Республике Дагестан – 15,3 тысячи рублей", - добавила Подольская.
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ОбществоРоссияЧукотский автономный округКамчатский крайФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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