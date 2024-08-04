Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии подтоплено более 180 приусадебных участков из-за паводков - РИА Новости, 04.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/pavodki-1964001067.html
В Бурятии подтоплено более 180 приусадебных участков из-за паводков
В Бурятии подтоплено более 180 приусадебных участков из-за паводков - РИА Новости, 04.08.2024
В Бурятии подтоплено более 180 приусадебных участков из-за паводков
Всего в результате паводков в Бурятии подтоплено 183 приусадебных участка и 10 домов, в них проживает более 470 человек, из них 50 детей, сообщил глава... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T16:44
2024-08-04T16:44
наводнения в россии — 2024
алексей цыденов
улан-удэ
чита
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/04/1963960158_0:0:785:442_1920x0_80_0_0_de502de26d3c0dc52cb053078928d76c.jpg
УЛАН-УДЭ, 4 авг – РИА Новости. Всего в результате паводков в Бурятии подтоплено 183 приусадебных участка и 10 домов, в них проживает более 470 человек, из них 50 детей, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "Всего подтоплено 10 домов, 183 приусадебных участка (в которых проживают 471 человек, из них 50 детей), заилено 374 приусадебных участков и 10 домов (с населением 931 человек, из них 128 детей)", - написал Цыденов в своем Тelegram-канале. Он отметил, что стихия понемногу отступает. В разной степени пострадали такие населенные пункты, как Горхон, Новоильинск, Илька, Дархита, Челутай-24, Десятниково, Большой Куналей, Тарбагатай, Куготы. В части дорог Цыденов сообщил, что на федеральной дороге, где размыто три моста, проезд остается закрытым еще минимум на сутки. Повреждены и требуют восстановления 170 километров местных и региональных дорог, на них смыты шесть мостов. "Смыты 200 метров железнодорожных путей от Тугнуйского разреза до станции Челутай. Размыта дамба Хонхолойского водохранилища (2 миллиона кубических метров воды). Превентивными мероприятиями защищена дамба Саганурского водохранилища (18 миллионов кубических метров воды), - подчеркнул глава республики. По его словам, продолжается работа по отсыпке и грейдированию поврежденного участка дороги на реке Тугнуй, на мосту через реку Суахара выявлено повреждение опоры, которое начнут ремонтировать сразу после организации объездной дороги через реку Хонхолойка. По ней планируется пустить весь транспорт. Для грузовых автомобилей из Читы в Улан-Удэ рекомендован объезд через населенные пункты Бада (Закульта) -Новокижингинск-Кижинга-Хоринск-Улан-Удэ. Для легковых - через населенные пункты Хонхолой-Мухоршибирь-Бичура-Тарбагатай-Улан-Удэ. В населенных пунктах ведутся восстановительные работы. Электрики работают в части обеспечения энергоснабжением отключенных участков. Минздрав контролирует труднодоступные населенные пункты в части медицинского обеспечения. Население снабжено водой и продуктами питания. В Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах - Тарбагатайском, Заиграевском, Мухоршибирском.
https://ria.ru/20240804/primore-1963984577.html
https://ria.ru/20240804/mosty-1963936730.html
https://ria.ru/20240804/evakuatsiya-1963933068.html
улан-удэ
чита
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/04/1963960158_62:0:785:542_1920x0_80_0_0_9a5a1e9f7ed2082ed8ed4d66b53424b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наводнения в россии — 2024, алексей цыденов, улан-удэ, чита, происшествия
Наводнения в России — 2024, Алексей Цыденов, Улан-Удэ, Чита, Происшествия
В Бурятии подтоплено более 180 приусадебных участков из-за паводков

В Бурятии более 180 приусадебных участков и 10 домов подтоплено из-за паводков

© Пресс-служба губернатора Забайкальского края | Перейти в медиабанкПоследствия паводка в Бурятии
Последствия паводка в Бурятии - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© Пресс-служба губернатора Забайкальского края
Перейти в медиабанк
Последствия паводка в Бурятии
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 4 авг – РИА Новости. Всего в результате паводков в Бурятии подтоплено 183 приусадебных участка и 10 домов, в них проживает более 470 человек, из них 50 детей, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"Всего подтоплено 10 домов, 183 приусадебных участка (в которых проживают 471 человек, из них 50 детей), заилено 374 приусадебных участков и 10 домов (с населением 931 человек, из них 128 детей)", - написал Цыденов в своем Тelegram-канале.
Место происшествия, где в результате сильных дождей упал мост в селе Михайловка Ольгинского округа Приморья - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
В приморском селе восстановили электроснабжение после падения моста
Вчера, 14:11
Он отметил, что стихия понемногу отступает. В разной степени пострадали такие населенные пункты, как Горхон, Новоильинск, Илька, Дархита, Челутай-24, Десятниково, Большой Куналей, Тарбагатай, Куготы.
В части дорог Цыденов сообщил, что на федеральной дороге, где размыто три моста, проезд остается закрытым еще минимум на сутки. Повреждены и требуют восстановления 170 километров местных и региональных дорог, на них смыты шесть мостов.
"Смыты 200 метров железнодорожных путей от Тугнуйского разреза до станции Челутай. Размыта дамба Хонхолойского водохранилища (2 миллиона кубических метров воды). Превентивными мероприятиями защищена дамба Саганурского водохранилища (18 миллионов кубических метров воды), - подчеркнул глава республики.
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
В Бурятии паводком повредило три моста на федеральной трассе
Вчера, 06:36
По его словам, продолжается работа по отсыпке и грейдированию поврежденного участка дороги на реке Тугнуй, на мосту через реку Суахара выявлено повреждение опоры, которое начнут ремонтировать сразу после организации объездной дороги через реку Хонхолойка. По ней планируется пустить весь транспорт.
Для грузовых автомобилей из Читы в Улан-Удэ рекомендован объезд через населенные пункты Бада (Закульта) -Новокижингинск-Кижинга-Хоринск-Улан-Удэ. Для легковых - через населенные пункты Хонхолой-Мухоршибирь-Бичура-Тарбагатай-Улан-Удэ.
В населенных пунктах ведутся восстановительные работы. Электрики работают в части обеспечения энергоснабжением отключенных участков.
Минздрав контролирует труднодоступные населенные пункты в части медицинского обеспечения. Население снабжено водой и продуктами питания.
В Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах - Тарбагатайском, Заиграевском, Мухоршибирском.
Эвакуация жителей населенных пунктов Забайкальского края из-за подтопления домов в результате паводков - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
В Забайкалье из-за паводков эвакуировали более ста человек
Вчера, 04:38
 
Наводнения в России — 2024Алексей ЦыденовУлан-УдэЧитаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала