https://ria.ru/20240804/pavodki-1964001067.html

В Бурятии подтоплено более 180 приусадебных участков из-за паводков

В Бурятии подтоплено более 180 приусадебных участков из-за паводков - РИА Новости, 04.08.2024

В Бурятии подтоплено более 180 приусадебных участков из-за паводков

Всего в результате паводков в Бурятии подтоплено 183 приусадебных участка и 10 домов, в них проживает более 470 человек, из них 50 детей, сообщил глава... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T16:44

2024-08-04T16:44

2024-08-04T16:44

наводнения в россии — 2024

алексей цыденов

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УЛАН-УДЭ, 4 авг – РИА Новости. Всего в результате паводков в Бурятии подтоплено 183 приусадебных участка и 10 домов, в них проживает более 470 человек, из них 50 детей, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "Всего подтоплено 10 домов, 183 приусадебных участка (в которых проживают 471 человек, из них 50 детей), заилено 374 приусадебных участков и 10 домов (с населением 931 человек, из них 128 детей)", - написал Цыденов в своем Тelegram-канале. Он отметил, что стихия понемногу отступает. В разной степени пострадали такие населенные пункты, как Горхон, Новоильинск, Илька, Дархита, Челутай-24, Десятниково, Большой Куналей, Тарбагатай, Куготы. В части дорог Цыденов сообщил, что на федеральной дороге, где размыто три моста, проезд остается закрытым еще минимум на сутки. Повреждены и требуют восстановления 170 километров местных и региональных дорог, на них смыты шесть мостов. "Смыты 200 метров железнодорожных путей от Тугнуйского разреза до станции Челутай. Размыта дамба Хонхолойского водохранилища (2 миллиона кубических метров воды). Превентивными мероприятиями защищена дамба Саганурского водохранилища (18 миллионов кубических метров воды), - подчеркнул глава республики. По его словам, продолжается работа по отсыпке и грейдированию поврежденного участка дороги на реке Тугнуй, на мосту через реку Суахара выявлено повреждение опоры, которое начнут ремонтировать сразу после организации объездной дороги через реку Хонхолойка. По ней планируется пустить весь транспорт. Для грузовых автомобилей из Читы в Улан-Удэ рекомендован объезд через населенные пункты Бада (Закульта) -Новокижингинск-Кижинга-Хоринск-Улан-Удэ. Для легковых - через населенные пункты Хонхолой-Мухоршибирь-Бичура-Тарбагатай-Улан-Удэ. В населенных пунктах ведутся восстановительные работы. Электрики работают в части обеспечения энергоснабжением отключенных участков. Минздрав контролирует труднодоступные населенные пункты в части медицинского обеспечения. Население снабжено водой и продуктами питания. В Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах - Тарбагатайском, Заиграевском, Мухоршибирском.

https://ria.ru/20240804/primore-1963984577.html

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наводнения в россии — 2024, алексей цыденов, улан-удэ, чита, происшествия