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Хуситы пригрозили Израилю за убийство палестинских и ливанских командиров - РИА Новости, 04.08.2024
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15:32 04.08.2024 (обновлено: 16:11 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/otvet-1963992143.html
Хуситы пригрозили Израилю за убийство палестинских и ливанских командиров
Хуситы пригрозили Израилю за убийство палестинских и ливанских командиров - РИА Новости, 04.08.2024
Хуситы пригрозили Израилю за убийство палестинских и ливанских командиров
Ответный удар по Израилю за убийства палестинских и ливанских командиров движений сопротивления будет со всех направлений, заявил РИА Новости официальный... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T15:32
2024-08-04T16:11
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
исмаил хания
хасан насралла
хамас
хезболла
иран
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БАГДАД, 4 авг - РИА Новости. Ответный удар по Израилю за убийства палестинских и ливанских командиров движений сопротивления будет со всех направлений, заявил РИА Новости официальный представитель йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы), член политбюро Али Аль-Кахум."Мы заявляем израильтянам и американцам, что они должны нести ответственность за расширение масштаба противостояния. Арабские и мусульманские народы готовы к борьбе… Ответ будет с направления "Иерусалима" (все проиранские движения в ближневосточном регионе, объединенные в "ось сопротивления" Израилю - ред.), который проявляет себя в деле с начала "Потопа Аль-Аксы" (операция палестинского движения ХАМАС, а рамках которой Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа - редю) и до сегодняшнего дня", - сказал Аль-Кахум.Ранее лидер "Хезболлах" Хасан Насралла заявлял, что ливанское движение сопротивление переходит на новый уровень борьбы с Израилем после удара по южному пригороду Бейрута в результате которого погиб высокопоставленный командир движения Фуад Шукр.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) в субботу в свою очередь заявил, что ответный удар за убийство Хании будет нанесен по Израилю в подходящее время и в подходящем месте. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани, со своей стороны, на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, исмаил хания, хасан насралла, хамас, хезболла, иран
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Исмаил Хания, Хасан Насралла, ХАМАС, Хезболла, Иран
Хуситы пригрозили Израилю за убийство палестинских и ливанских командиров

Представитель хуситов: ответный удар по Израилю будет со всех направлений

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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БАГДАД, 4 авг - РИА Новости. Ответный удар по Израилю за убийства палестинских и ливанских командиров движений сопротивления будет со всех направлений, заявил РИА Новости официальный представитель йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы), член политбюро Али Аль-Кахум.
"Мы заявляем израильтянам и американцам, что они должны нести ответственность за расширение масштаба противостояния. Арабские и мусульманские народы готовы к борьбе… Ответ будет с направления "Иерусалима" (все проиранские движения в ближневосточном регионе, объединенные в "ось сопротивления" Израилю - ред.), который проявляет себя в деле с начала "Потопа Аль-Аксы" (операция палестинского движения ХАМАС, а рамках которой Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа - редю) и до сегодняшнего дня", - сказал Аль-Кахум.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Ближний Восток обречен
1 августа, 08:00
Ранее лидер "Хезболлах" Хасан Насралла заявлял, что ливанское движение сопротивление переходит на новый уровень борьбы с Израилем после удара по южному пригороду Бейрута в результате которого погиб высокопоставленный командир движения Фуад Шукр.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) в субботу в свою очередь заявил, что ответный удар за убийство Хании будет нанесен по Израилю в подходящее время и в подходящем месте. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани, со своей стороны, на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Израиль толкают к катастрофе
20 июня, 08:00
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИсмаил ХанияХасан НасраллаХАМАСХезболлаИран
 
 
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