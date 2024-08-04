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В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 04.08.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T15:52
2024-08-04T15:52
2024-08-04T15:59
специальная военная операция на украине
белгородская область
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале."Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20240721/obstanovka-1960786271.html
белгородская область
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белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Гладков: ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области