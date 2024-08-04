Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 14 снарядов по Донецку и Горловке
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 авг – РИА Новости. Украинские войска в воскресенье вечером выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке и Кировскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.00 - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 21.45 - населённый пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, по данным представительства, с 21.20 до 22.50 воскресенья украинские войска выпустили ещё три "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и пять снарядов аналогичного калибра по Горловке.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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