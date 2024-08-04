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При украинском обстреле Донецка пострадала мирная жительница
При украинском обстреле Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 04.08.2024
При украинском обстреле Донецка пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранения при сбросе украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщил глава республики... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T22:28
2024-08-04T22:28
2024-08-04T22:28
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
кировский район
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения при сбросе украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщил глава республики Денис Пушилин. "В Кировском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника ранена женщина 1940 года рождения", - написал Пушилин в своём Telegram-канале. Пушилин добавил, что пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html
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происшествия, донецк, кировский район, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Кировский район, Денис Пушилин
При украинском обстреле Донецка пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета на Донецк