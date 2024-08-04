https://ria.ru/20240804/obstrel-1964037245.html

При украинском обстреле Донецка пострадала мирная жительница

При украинском обстреле Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 04.08.2024

При украинском обстреле Донецка пострадала мирная жительница

Мирная жительница получила ранения при сбросе украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщил глава республики... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T22:28

2024-08-04T22:28

2024-08-04T22:28

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

кировский район

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения при сбросе украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщил глава республики Денис Пушилин. "В Кировском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника ранена женщина 1940 года рождения", - написал Пушилин в своём Telegram-канале. Пушилин добавил, что пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.

https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

кировский район

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происшествия, донецк, кировский район, денис пушилин