https://ria.ru/20240804/obstrel-1964022079.html

При украинских обстрелах Алешек в Херсонской области пострадали 14 человек

При украинских обстрелах Алешек в Херсонской области пострадали 14 человек - РИА Новости, 04.08.2024

При украинских обстрелах Алешек в Херсонской области пострадали 14 человек

Количество пострадавших после украинских обстрелов Алешек в Херсонской области возросло до 14, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T19:38

2024-08-04T19:38

2024-08-04T20:13

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херсонская область

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владимир сальдо

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Количество пострадавших после украинских обстрелов Алешек в Херсонской области возросло до 14, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале."Тяжелый день для Алешек. Два массированных обстрела мирных кварталов города. 14 раненых", — написал он.Алексеенко уточнил, что в воскресенье после удара армии противника по району центрального рынка города пострадали восемь человек. "А сразу после обеда ВСУ начали прицельно бить FPV-дронами по многоэтажкам на улице Пролетарской — целясь в окна, где еще живут люди. В одной из девятиэтажек начался большой пожар. Осколочные ранения получили шесть мирных жителей разного возраста", — сказал чиновник, добавив, что большинство пострадавших — пожилые люди.По его мнению, сегодняшние атаки украинских войск не были случайными, поскольку центральный рынок и жилой многоэтажный дом "спутать нельзя ни с чем".Об обстреле центрального рынка в Алешках и прилегающих к нему жилых кварталов сегодня днем также сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Пострадавших с минно-взрывными травмами и ранениями разной степени тяжести доставили в больницу, указал он.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов территории области, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, пока удерживают ВСУ.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240804/kiev-1963919959.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, владимир сальдо, черное море